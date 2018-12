LM piłkarzy ręcznych: Turniej finałowy w Kolonii co najmniej do 2024 roku

Turniej Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych będzie organizowany w Kolonii co najmniej do 2024 roku - poinformowała we wtorek europejska federacja (EHF).

Zdjęcie Montpellier Handball /Getty Images



Decydujące mecze najważniejszych rozgrywek klubowych mężczyzn odbywają się w Lanxess Arena w Kolonii od 2010 roku, gdy po raz pierwszy zorganizowano turniej Final Four. Obiekt ten może pomieścić 18 tys. widzów.



W 2016 roku w Lidze Mistrzów triumfował zespół Vive Tauron Kielce. W bieżących rozgrywkach tytułu broni francuski Montpellier Handball.