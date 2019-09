Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce zremisowali na wyjeździe z THW Kiel 30-30 (15-14) w swoim pierwszym meczu grupy B Ligi Mistrzów. Gola na wagę remisu rzucił w ostatniej sekundzie Alex Dujshebaev.

"Drużyna z Kilonii jest bardzo dobra i ma świetnych zawodników" - mówił bramkarz PGE Vive Andreas Wolff, który przeszedł do mistrza Polski właśnie z THW Kiel, w którym spędził trzy lata. "Oczywiście, że to będzie dla mnie szczególny mecz. Ale Sparkassen Arena to już nie jest moja hala. Teraz jest nią Hala Legionów" - dodał.



Wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę, jak trudne zadanie czeka PGE Vive i potwierdziło się to na boisku. Od początku pojedynek był bardzo wyrównany. Gospodarze wyszli na prowadzenie 6-4, kiedy do siatli kielczan trafił Miha Zarabec. Mistrzowie Polski szybko odrobili straty. Do remisu 6-6 doprowadził Artsem Karalek. Potem podopieczni Tałanta Dujszebajewa wzmocnili obronę i na efekty nie trzeba było długo czekać. Po trafieniu Aleksa Dujshebaeva dwa gole przewagi mieli szczypiorniści PGE Vive. Na przerwę mistrzowie Polski schodzili z minimalną przewagą, bo w ostatnich sekundach gola na 14-15 rzucił Ekberg.



W drugiej części gra jeszcze się zaostrzyła. Jedni i drudzy drużyny nie przebierali w środkach. Często więc zawodnicy wędrowali na ławkę kar. Wynik cały czas oscylował wokół remisu. Trudne chwile kielczanie przeżywali, kiedy grali w podwójnym osłabieniu - dwie minuty kary otrzymali Uładzisłau Kulesz i Romaric Guillo. Kielczanie wyszli z opresji niema wzorowo. Blaż Janc skutecznie wykończył kontrę (25-24). Do wyrównania doprowadził jednak Nikola Bilyk (25-25).



Pięć minut przed końcem PGE Vive grało z przewagą jednego zawodnika, ale ten okres gry rozegrało źle. Nie pomogła doskonała interwencja Wolffa, który obronił w sytuacji sam na sam. Kolejna strata kielczan zakończyła się golem Patricka Wiencka i na dodatek dwie minuty dostał Fernandez Perez. Niemiecki zespół prowadził wówczas 27-25. Kielczanie poderwali sie do walki. Dwa rzuty karne z rzędu wykorzystał Julen Aguinagalde (27-27).



O przegranej PGE Vive zadecydowała strata Dujshebaeva. Bilyk rzucił gola na 30-28, a do końca spotkania pozostało 50 s. Zaskakujący rzut Kulesza z podłoża jeszcze dał cień nadziei mistrzom Polski. Na 5 s przed końcem Wolff kapitalnie obronił rzut Zarabca. Trener Dujszebajew wziął czas, żeby ustawić akcję i udało się. Gola na wagę remisu rzucił Dujshebaev.

THW Kiel - PGE Vive Kielce 30-30 (14-15)