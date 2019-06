Mimo fatalnego początku i niemal sześciu minut bez gola, piłkarze ręczni Vive Kielce mieli szansę, aby pokonać węgierski Telekom Veszprem Final Four Ligi Mistrzów. O porażce 30-33 zadecydowały się jednak dwie minuty w II połowie, gdy rywale uzyskali czterobramkową przewagę. I nie oddali jej już do końca. Polacy nie zagrają w wielkim finale.

Zdjęcie Kent Robin Toennesen (Telekom Veszprem) blokuje Alexa Dujshebaeva z PGE Vive Kielce /PAP/EPA





Nerwy? A może to bardzo duża presja sparaliżowała zawodników z Kielc? Faktem jest, że podopieczni Tałanta Dujszebajewa zaczęli spotkanie z Telekomem Veszprem fatalnie. Gole dla rywali padały seryjnie. A kielczanie nie mogli przebić się przez węgierski mur.

Po raz pierwszy bramkarza Sterbika pokonał Alex Dujszebajew dopiero po 5 minutach i 45 sekundach gry. Wtedy było już 0-4.

Wcześniej ani Cindrić, ani Kulesz nie potrafili przedrzeć się przez obronę Telekomu, a jeśli już, to Sterbik spisywał się znakomicie. Tak jak w 13. minucie, gdy w sytuacji sam na sam wygrał pojedynek z Jachlewskim. To była akcja, która bardzo dobrze oddawała to, co działo się na parkiecie. Polska ekipa raziła nieskutecznością, Węgrzy radzili sobie znacznie lepiej i pewniej.

Gra wyrównała się po kwadransie. Również dlatego, że Węgrzy złapali zadyszkę. Problem w tym, że nasi zawodnicy nie potrafili tego wykorzystać. Gdy już wydawało się, że kontakt bramkowy jest na wyciągnięcie ręki, znowu brakowało decydującego zagrania. Udało się dopiero w 20. minucie, po indywidualnej akcji Mamicia. Zawodnik Vive przy okazji poturbował znakomicie spisującego się bramkarza, który musiał opuścić plac gry. Za chwilę Polacy po raz pierwszy wyrównali, za sprawą Moryty, a nawet wyszli na prowadzenie po rzucie Fernandeza. Po 23 minutach było 9-8 dla Vive! Bardzo dużą rolę odgrywał w defensywie Krzysztof Lijewski.



Polska ekipa złapała wiatr w żagle. Znakomitym uderzeniem, po obrocie, popisał się A. Dujszebajew, za chwilę bramkarza rywali pokonał Jurkiewicz. Telekom odpowiadał ciosem za cios. Węgrzy wyszli znowu na prowadzenie po golu Strleka, ale Mamić odrobił straty. Tuż przed końcem I połowy było więc 13-13. I tak się skończyło, bo błędy popełnili kolejno Lekai, Karalek i Tonnesen.

II część zaczęła się dla drużyny z Kielc znacznie lepiej. Kulesz pokonał Miklera tuż po wznowieniu gry, choć Nenadić błyskawicznie odpowiedział. Tak samo jak Janc na gola Nagy'a. Żadna ekipa nie chciał odpuścić. Węgrzy mieli przy tym trochę szczęścia, bo Cupara wprawdzie obronił strzał Gajicia z karnego, ale przy dobitce był już bezradny.



Rywale odskoczyli na dwie bramki, najpierw 17-15, potem 18-16. Karalek znowu jednak doprowadził do remisu. Polacy wiedzieli, że to może być kluczowy moment meczu i nie można dać odskoczyć rywalom.

W 40. minucie sędziowie zdecydowali się na wideoweryfikację, po której zawodnik Telekomu Veszprem Blagotinsek dostał czerwoną kartkę za atak na Kulesza. Ta trudna sytuacja uskrzydliła jednak Węgrów, którzy szybko uzyskali czterobramkowe prowadzenie. Trzy gole - dwa Nenadicia i jeden Gajicia - padły do pustej bramki... Polacy - jakby zostali rażeni gromem. Karalek i Cindrić wprawdzie zmniejszyli straty, ale to ciągle było za mało, aby myśleć o korzystnym wyniku. Tym bardziej, że Veszprem też się nie zatrzymywał. Czterobramkowa przewaga Węgrów utrzymywała się przez kilka minut.



Szansa na zmniejszenie strat pojawiła się, gdy Nilsson został wykluczony na 2 minuty. I rzeczywiście polska ekipa odrobiła wówczas dwa gole. Szczególnie ładny był ten po ataku Janca. Na 10 minut przed końcem spotkania znowu wróciła nadzieja. A jeszcze bardziej po kolejnym trafieniu Janca. Po karnym Dujszebajewa pozostawała tylko jedna bramka różnicy, choć Tonnesen szybko strzelił kolejnego gola.



Gdy ukarany został Terzić, znowu pojawiła się szansa dla kielczan, ale to rywale... powiększyli przewagę. I spokojnie kontrolowali sytuację do ostatniego gwizdka. Petar Nenadić zdobył w sumie 12 bramek.



Telekom Veszprem - PGE Vive Kielce 33-30 (13-13)

Telekom Veszprem HC: Sterbik, Mikler - Manaskov, M. Ilić, Tønnesen, Gajić, A. Nilsson, L. Nagy, Marguč, Strlek, Terzić, Blagotinšek, P. Nenadić, Mahe, Mackovsek, Lékai



PGE Vive Kielce: Wałach, Ivić, Cupara - Bis, A. Dujszebajew, Aguinagalde, Jachlewski, Janc, Lijewski, Jurkiewicz, Kulesz, Moryto, Mamić, Cindrić, Fernandez, Karalek