LM piłkarzy ręcznych. Tałant Dujszebajew: Doping kibiców był niesamowity

Alex Dujshebaev (kapitan Łomży Vive): "Zagraliśmy super zawody. Skorygowaliśmy błędy z Bukaresztu. Kibice bardzo nam pomogli, z nimi zawsze jest łatwiej. Na boisku łatwo jednak nie było. Za tydzień na Ukrainie czeka nas także trudne zadanie".

Tałant Dujszebajew: Chcemy już jechać do Zaporoża

Tałant Dujszebajew (trener Łomży Vive): "Graliśmy przeciwko jednej z najlepszych drużyn na świecie. Mam wiele szacunku dla Veszprem. Momir Ilic dopiero rozpoczął swoją pracę w klubie i życzę mu wszystkiego najlepszego. Doping naszych kibiców był niesamowity, w trudnych momentach dodali nam mocy. Jestem bardzo szczęśliwy z powodu Mateusza Korneckiego, zagrał niesamowite spotkanie i może być z siebie dumny".

Mateusz Kornecki (bramkarz Łomży Vive): "Gratulacje dla Veszprem za świetny mecz, także dla naszych kibiców za to, co zrobili na trybunach. To był nasz pierwszy mecz w Lidze Mistrzów, w którym mogliśmy zagrać znów ze wsparciem publiczności! Pierwsza połowa była bardzo dobra. Potem, gdy Rodrigo Corrales wszedł do bramki, zaczęliśmy mieć problemy, ale utrzymaliśmy nasz rezultat do samego końca. Alex wykonał dobrą robotę i mamy pierwsze dwa punkty. Teraz chcemy już jechać do Zaporoża".

"Łomża Vive Kielce wykorzystała wsparcie publiczności"

Momir Ilic (trener Telekomu): "Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa Kielcom, które zagrały bardzo dobry mecz, podczas gdy my tego nie zrobiliśmy. Popełniliśmy wiele błędów. Rozpoczęliśmy źle w obronie, a potem także w ataku. Graliśmy bez ruchu, statyczną piłkę ręczną. Popełniliśmy wiele błędów technicznych. Mieliśmy sytuacje, ale ich nie wykorzystaliśmy. Rodrigo zagrał dobry mecz i to jedno ze światełek, które świeciły jasno w tym spotkaniu".

Rodrigo Corrales (bramkarz Telekomu): "Obaj trenerzy świetnie opisali to spotkanie. Wracamy na parkiet po bardzo trudnym sezonie bez kibiców. Dzięki naszym fanom wygraliśmy w minionym tygodniu z PSG, teraz to Kielce wykorzystały wsparcie swojej publiczności. Dla nas niemożliwym było już wrócić do gry pod koniec. Musimy dostosować się do warunków gry z kibicami i na wyjazdach grać dużo, dużo lepiej".

Po dwóch kolejkach Ligi Mistrzów Łomża Vive Kielce zajmuje czwarte miejsce w grupie B. Swój kolejny mecz - z Motorem Zaporoże - ekipa z woj. świętokrzyskiego rozegra 29 września.



Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Wyniki 2. kolejki i tabele

Grupa A

Aalborg HB - Montpellier HB 36:28 (18:13); MOL-Pick Szeged - PPD Zagrzeb 30:21 (10:7); THW Kiel - Elverum Handball 41:36 (20:20); HC Vardar 1961 Skopje - Mieszkow Brześć 35:27 (19:13)

M Z R P bramki pkt

1. Aalborg HB 2 2 0 0 70-52 4

2. THW Kiel 2 2 0 0 74-66 4

3. MOL-Pick Szeged 2 1 1 0 59-50 3

4. Vardar Skopje 2 1 1 0 62-54 3

5. Elverum HH 2 0 1 1 63-68 1

6. Montpellier HB 2 0 1 1 57-65 1

7. Mieszkow Brześć 2 0 0 2 57-68 0

8. PPD Zagrzeb 2 0 0 2 45-64 0

Grupa B

Barca - Motor Zaporoże 36:25 (16:13); Łomża Vive Kielce - Telekom Veszprem 32:29 (17:12); FC Porto Sofarma - SG Flensburg-Handewitt 28:27 (13:12); Paris St. Germain - Dinamo Bukareszt 41:30 (21:11)

1. Barca 2 2 0 0 61-46 4

2. Paris St. Germain 2 1 0 1 72-64 2

3. Telekom Veszprem 2 1 0 1 63-63 2

4. Łomża Vive Kielce 2 1 0 1 61-61 2

5. FC Porto Sofarma 2 1 0 1 55-57 2

6. Dinamo Bukareszt 2 1 0 1 62-70 2

7. Motor Zaporoże 2 1 0 1 55-63 2

8. SG Flensburg-Handewitt 2 0 0 2 48-53 0