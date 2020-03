Piłkarze ręczni PGE VIVE Kielce zagrają w 1/8 finału Ligi Mistrzów we własnej hali z Celje Pivovarną Lasko bez kibiców. "To bardzo trudna decyzja, ale zdrowie naszych fanów i zawodników jest najważniejsze" - powiedział dyrektor klubu ds. marketingu Paweł Papaj.

Drużyna trenera Tałanta Dujszebajewa w pierwszej rundzie fazy pucharowej Ligi Mistrzów zmierzy się z Celje Pivovarną Lasko. Rewanżowy mecz, który rozegrany zostanie w Hali Legionów 28 marca, odbędzie się bez udziału kibiców.

"To była bardzo trudna decyzja. Po części jest podyktowana odgórnymi regulacjami, ale sami też chcemy dbać zarówno o zdrowie naszych kibiców, jak i zawodników. To jest w tej chwili najważniejsze" - podkreślił Papaj, który nie ukrywał, że rozegranie tego pojedynku przy pustych trybunach to spore straty dla klubu.

"Tylko jeśli chodzi o sprzedaż biletów to kwota ponad 100 tysięcy złotych. Do tego dochodzą wpływy reklamowe i marketingowe. Także sporo stracimy na tym, ale jeszcze raz powtórzę - zdrowie zawodników i kibiców jest najważniejsze" - zaznaczył.

Także pierwszy mecz obu drużyn w Słowenii (21 marca) odbędzie się przy pustych trybunach.

"Mamy zaplanowany lot do Lublany. Ale rozważamy, aby zespół pojechał na to spotkanie autokarem" - przekazał dyrektor marketingu PGE VIVE Kielce.

O odwołaniu wszystkich imprez masowych - tzn. z udziałem co najmniej tysiąca widzów na stadionach i nie mniej niż 300 w halach i innych obiektach zamkniętych - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 110 tys. przypadków zakażenia i ok. cztery tysiące zgonów spowodowanych wirusem. W Polsce stwierdzono do tej pory 20 przypadków zakażenia.



Autor: Janusz Majewski