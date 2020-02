Europejska Federacja Piłki Ręcznej nałożyła karę na PGE Vive Kielce za obraźliwy transparent na trybunach Hali Legionów podczas listopadowego meczu Ligi Mistrzów z Vardarem Skopje. Klub będzie musiał zapłacić 8 tys. euro, pozostała część kary została zawieszona na dwa lata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezes PGE VIVE Kielce dla Interii: Awans do Final Four to nasz cel. Wideo TV Interia

W spotkaniu rozegranym 16 listopada mistrz Polski pokonał Vardar Skopje 35-25. Na trybunach kieleckiej hali pojawił się transparent obrażający skrzydłowego drużyny gości Timura Dibirowa. Był to odwet fanów za prowokacyjne zachowanie Rosjanina podczas meczu między tymi drużynami w poprzednim sezonie. Wtedy Dibirow został ukarany grzywną, teraz podobny los spotkał Vive.

Reklama

Europejska federacja (EHF) ukarała PGE Vive kwotą 15 tysięcy euro, z czego siedem tysięcy zostało zawieszonych na dwa lata. To oznacza, że mistrzowie Polski muszą teraz zapłacić osiem tysięcy.

EHF przypomniała w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej federacji, że za swoje wcześniejsze zachowanie Dibirow został już ukarany. Zaznaczono jednocześnie, że federacja nie może akceptować takich aktów odwetu. Podkreślono, że po szybkiej reakcji kieleckiego klubu, transparent został usunięty z trybun. To wzięto pod uwagę przy ustalaniu wysokości grzywny, która w innym przypadku mogła być wyższa.

Kielecki klub ma siedem dni na odwołanie się od tej decyzji.

Niedawno Komisja Ligi wymierzyła karę za skandaliczne transparenty podczas meczu Ekstraklasy Legia - ŁKS. Stołeczny klub otrzymał grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Wszyscy kibice, którzy w czasie meczu zasiadali na Trybunie Północnej stadionu Legii zostali natomiast ukarani zakazem wejścia na najbliższy mecz domowy stołecznego klubu.

Autor: Janusz Majewski