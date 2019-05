Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce zagrają w Final Four Ligi Mistrzów! W rewanżowym meczu 1/4 finału mistrzowie Polski przegrali na wyjeździe z Paris Saint-Germain 26-35 (11-18), ale obronili 10-bramkową zaliczkę z pierwszego spotkania.

Zdjęcie Nikola Karabatic w ataku na bramkę PGE Vive Kielce /PAP/EPA

Kielczanie w pierwszym spotkaniu z naszpikowanym gwiazdami PSG spisali się znakomicie. W Hali Legionów mistrzowie Polski rozbili rywali 34-24. Wydawało się, że 10 goli to duża zaliczka, choć sami podopieczni Tałanta Dujszebajewa ostrożnie wypowiadali się przed rewanżem i mówili, że PSG jest w stanie taką stratę odrobić. W rewanżu paryżanie postawili wszystko na jedną kartę. Wygrali, ale tylko różnicą dziewięciu bramek i to zawodnicy PGE Vive zagrają w Final Four.

Kielczanie po raz czwarty zagrają w Final Four LM. W 2016 roku podopieczni trenera Tałanta Dujszebajewa odnieśli największy sukces triumfując w Lidze Mistrzów. Pokonali wtedy po rzutach karnych (4-3) węgierski MVM Veszprem, bo po dogrywce było 35-35. W latach 2013 i 2015 stanęli na najniższym stopniu podium. W meczach o trzecią pozycję dwukrotnie okazywali się lepsi od niemieckiego THW Kiel.

Wcześniej awans do Final Four wywalczyły zespoły Telekom Veszprem i Barca Lassa. Pierwszy z wymienionych okazał się lepszy w dwumeczu od SG Flensburg-Handewitt. Barcelona natomiast poradziła sobie z HBC Nantes.



Turniej Final Four odbędzie się w dniach 1-2 czerwca w hali Lanxess Arena w Kolonii.



Paris Saint-Germain - PGE Vive Kielce 35-26 (18-11)