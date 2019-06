Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF) ogłosiła listę 28 klubów, które w sezonie 2019/20 zagrają w czterech grupach Ligi Mistrzów. W elicie rozgrywek rywalizować będzie zespół PGE Vive Kielce, a w niższej dywizji Orlen Wisła Płock.

Zdjęcie Orlen Wisła Płock znów zagra w Lidze Mistrzów /AFP

"Nie muszę chyba zapewniać, że bardzo się cieszymy z udziału w Lidze Mistrzów w kolejnym, już siódmym z rzędu sezonie. Podobnie jak przed rokiem będziemy występować w grupie C/D, a naszym celem jest co najmniej powtórny awans do czołowej 16" - powiedział dyrektor sportowy płockiego klubu Adam Wiśniewski.

Aplikacje do udziału w kolejnej odsłonie LM złożyło 35 klubów, z których Komitet Wykonawczy EHF wybrał 28.

Przed składaniem aplikacji EHF ogłosiła kryteria, które zadecydowały przy wyborze drużyn do obsady grup A i B oraz C i D. Są to m.in. miejsce rozgrywania spotkań, prawa telewizyjne, ranking ligi krajowej, średnia liczba widzów w hali, wyniki sportowe osiągane w europejskich pucharach, potencjał sponsorski, spełnienie obowiązków i przepisów oraz swoboda mediów.

Zdaniem Wiśniewskiego, płocka drużyna ma ponownie szansę na zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca w grupie, by potem w barażach wywalczyć awans do TOP 16.

"W grupie C/D walka wcale nie jest łatwiejsza, choć wydawałoby się, że przeciwnicy są z niższej półki. Nie zapominajmy, że przed dwoma laty właśnie z tych grup dwie francuskie drużyny - HBC Nantes i Montpellier HB - spotkały się w ścisłym finale rozgrywek. To oznacza, że wszystko jest możliwe" - nadmienił.

Losowanie fazy grupowej odbędzie się w czwartek 27 czerwca w Erste Campus w Wiedniu.