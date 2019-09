Piłkarze ręczni Orlen Wisły wygrali w Płocku z mistrzem Szwajcarii Kadetten Shaffhausen 27-23 (16-12) w drugim meczu fazy grupowej grupy D Ligi Mistrzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PGE Vive Kielce. Tałant Dujszebajew po meczu z THW Kiel. Wideo INTERIA.TV

Po niespodziewanej porażce 23-25 na wyjeździe z Czechowskimi Niedźwiedziami, płocka drużyna podejmowała w Orlen Arenie mistrza Szwajcarii. Z Kadetten Schaffhausen płocczanie spotkali się w sezonie 2016/17, mecz u siebie wygrali 33-26, ale na wyjeździe ulegli rywalom 25-27.

Reklama

Sobotnie spotkanie rozpoczęli od prowadzenia. Pierwszego gola zdobył Jerko Matulic, ale goście zaraz odpowiedzieli bramką. Remisowo było do 6. minuty, kiedy to na 3:3 rzucił Dmitrij Kuttel. Potem Orlen Wisła powoli zaczęła budować przewagę. W 22. min, po bramce Sebastiana Frimmela, na tablicy był wynik 12-10, a od tego momentu gospodarze wyraźnie zaczęli dominować na parkiecie. W bramce odnalazł się Ivan Stevanović, a po jego obronach kolejne akcje kończyły się bramkami płockiej ekipy. W 26. min podopieczni trenera Xaviego Sabate prowadzili już 15-10, ale tuż przed końcowym gwizdkiem sędziów, goście zmniejszyli różnicę do czterech goli.

Po przerwie mecz zrobił się wyrównany, momentami goście przegrywali tylko trzema bramkami, ale Orlen Wisła pilnowała wyniku i kontrolowała wydarzenia na parkiecie. Młoda szwajcarska ekipa radziła sobie całkiem nieźle, Stevanović nie mógł znaleźć sposobu zwłaszcza na skrzydłowych.

Kiedy w 47. min goście zmniejszyli różnicę do trzech goli (23-20), trener Sabate poprosił o minutową przerwę. Po powrocie do gry Wisła prowadziła 24-20 i to trener Petr Hrachovec poprosił o czas. Przy stanie 24-21 goście nie mogli sobie poradzić z płocką obroną, ich trener po raz ostatni położył zielony kartonik na stoliku sędziowskim. Wskazówki musiały być celne, bo za chwilę różnica zmniejszyła się do dwóch goli (24-22).

Na krótko. Po trzech kolejnych bramkach Nigo Mindegii, a tylko jednej rywali, w 56. min gospodarze prowadzili 27-23. Trener Sabate minutę przed końcem spotkania jeszcze porozmawiał ze swoimi zawodnikami, ale wynik nie uległ zmianie.

Mecz trzeciej kolejki Orlen Wisła zagra również przed własną publicznością w niedzielę 29 września o godz. 17.30. Przeciwnikiem wicemistrzów Polski będzie wicemistrz Szwecji IFK Kristianstad.

Autor: Jolanta Marciniak





Orlen Wisła Płock - Kadetten Shaffhausen 27-23 (16-12)

Orlen Wisła: Ivan Srevanović - Philip Stenmalm 5, Jerko Matulić 3, Ruiz Alvares 2, Leon Susnja, Zoltan Szita 1, Igor Żabić 2, Lovro Mihic 4, Konstantin Igropulo 3, Renato Sulić 1, Niko Mindegia 3, Żiga Mlakar 3.

Kadetten Shaffhausen: Kristian Pilipovic, Ignatio Biosca - Ben Romdhane, Angel Montoro, Dmirij Kuttel 3, Gabor Csaszar 3, Jonas Schopper 1, Bojan Beljanski 3, Zarko Sesum 2, Maximilian Gerbl 1, Luka Maros 3, Jonas Schelker, Sebastian Frimmel 4, Nik Tominec 3, Lukas Herburger.

Kary: Orlen Wisła - 10, Kadetten Schaffhausen - 6 minut. Sędziowali: Marco Boricic i Dejan Markovic z Serbii.