Orlen Wisła, podobnie jak w ostatnich ośmiu latach zdobyła w tym sezonie tytuł wicemistrza Polski dlatego by grać w Lidze Mistrzów musi starać się o „dziką kartę”. Podopieczni Xavi Sabate znaleźli się w gronie 15 ekip walczących o wejście do elity europejskich drużyn.

Czy "Nafciarze" znów zagrają w Lidze Mistrzów?

"Myślę, że liczymy się w stawce zespołów mających szansę na otrzymanie "dzikiej karty" i grę w elicie. Nie wykluczamy, że po ostatnim naszym występie, kiedy dotarliśmy do TOP 16, możemy się znaleźć nawet w grupach A/B, co oczywiście nie oznacza, że nie będzie nas satysfakcjonował udział w grupie C/D. Poprzedni sezon pokazał, że z jednej z tych grup także można trafić do TOP 16. Jesteśmy gotowi na grę z najlepszymi. Teraz czekamy na ogłoszenie zespołów, które otrzymają "dziką kartę", a potem wybieramy się do Wiednia na losowanie" - powiedział prezes SPR Wisła Płock Robert Czwartek.

Aplikacje do udziału w kolejnej odsłonie VELUX EHF Ligi Mistrzów złożyło 35 klubów, z których Komitet Wykonawczy wybierze tylko 28. Lista ogłoszona zostanie 21 czerwca i na tę datę teraz sympatycy szczypiorniaka czekają z niecierpliwością.

Pewne miejsce w rozgrywkach mają mistrzowie 20 krajów. O pozostałe osiem miejsc aplikowało 15 zespołów, w tym między innymi Orlen Wisła, trzy drużyny francuskie, po dwie niemieckie i macedońskie. Który zespół otrzyma "dziką kartę", Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF) ogłosi 21 czerwca.

EHF opublikowała kryteria, którymi będzie się kierowała przy wyborze drużyn do obsady grup A, B, C i D Ligi Mistrzów. Są to miejsce rozgrywania spotkań, prawa telewizyjne, ranking ligi krajowej, średnia liczba widzów na hali, wyniki sportowe osiągane w europejskich pucharach, potencjał sponsorski, spełnienie obowiązków i przepisów oraz swobodę mediów.

Wisła od sześciu lat spełnia te wymagania, w sezonie 2013/2014 roku musiała sobie wywalczyć awans do grup A/B w kwalifikacjach, w kolejnych latach otrzymywała "dziką kartę".

Przez pięć kolejnych lat płocki zespół występował w elitarnej grupie A/B, w ostatnim sezonie w grupie C/D, ale po wygraniu baraży, awansował do TOP 16 Ligi Mistrzów.

Losowanie ewentualnych turniejów kwalifikacyjnych odbędzie się w środę 26 czerwca w siedzibie EHF w Wiedniu, a losowanie fazy grupowej w czwartek 27 czerwca w Erste Campus, również w stolicy Austrii.

VELUX EHF Liga Mistrzów 2019/2020 będzie rozgrywana w tym samym trybie, co poprzednie trzy edycje, czyli z 28 drużynami w fazie grupowej podzielonymi na cztery grupy: Grupy A i B będą składać się z ośmiu zespołów, grupy C i D będą liczyły po sześć drużyn.