W Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych, od poprzedniego sezonu, gra tylko 16 zespołów, podzielonych na dwie grupy. Dziesięć miejsc przyznaje EHF na podstawie rankingu, głównie dla mistrzów krajów.

Z Polski pewne miejsce na Łomża Vive Kielce oraz: z Chorwacji HC PPD Zagrzeb, z Danii - Aalborg Handbold, z Hiszpanii - Barcelona, z Francji - Paris Saint Germain, z Niemiec THW Kiel i SG Flensburg-Handewitt, z Węgier - Pick Szeged, z Macedonii HC Vardar i z Portugalii FC Porto.

Pozostało tylko sześć miejsc wolnych w Lidze Mistrzów, a kandydatów jest 12. Jednym z nich jest jedyny uczestnik Final Four Ligi Europejskiej, czyli Orlen Wisła Płock.

Drużyna wicemistrza Polski przez siedem sezonów, od 2013/2014, otrzymywała dziką kartę w Lidze Mistrzów. Tylko przed rokiem drużyna została zakwalifikowana do Ligi Europejskiej.

O grę w elicie chcą walczyć także: białoruski Mieszkow Brześć, duński GOG, francuski Montpellier HB, węgierski Telekom Veszprem, duński Elverum Handball, portugalski Sporting CP, rumuński Dinamo Bukareszt, słoweński Gorenje Velenje, szwajcarski Kadetten Schaffhausen, szwedzki IF Savehof i ukraiński HC Motor.

Płocczanie co roku aplikują do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek piłki ręcznej. EHF wybiera najlepsze kluby spośród tych, które nadesłały swoje zgłoszenie. Orlen Wisła chciałaby wrócić do tego grona. Czy to się uda, okaże się 28 czerwca, bo na ten dzień zaplanowano ogłoszenie pełnej listy uczestników Ligi Mistrzów sezonu 2021/22.

Losowanie grup zaplanowane jest na 2 lipca, a pierwsza runda fazy grupowej została wyznaczona już na 15 i 16 września.