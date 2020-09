Piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce skierowani zostali na domową kwarantannę. Kielczanie w środę grali mecz Ligi Mistrzów z MOL-Pick Szeged. W niedzielę okazało się, że jeden z zawodników rywali był zarażony koronawirusem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłka ręczna. Patryk Rombel dla Interii: Nie możemy narzekać na nadmiar szczęścia. Wideo TV Interia

Kielecki zespół pokonał w środowym spotkaniu wicemistrza Węgier 26-23. Przeciwnik polskiej drużyny wystąpił w tym meczu w mocno osłabionym składzie, bez sześciu zawodników zarażonych koronawirusem. Ekipa z Szeged po powrocie do domu przeszła kolejne badania na obecność SARS-CoV-2. Węgierski klub poinformował w niedzielę, że jeden wynik był pozytywny. Wszystkie osoby, które przebywały w Kielcach zostały poddane kwarantannie.



Po otrzymaniu tej informacji działania w tej sprawie podjął też kielecki klub. Trenerzy i zawodnicy mistrza Polski przebywają w izolacji, a w poniedziałek rano przejdą badania na obecność wirusa.



"W związku z informacją o przypadku COVID-19 u zawodnika MOL-Picku, który był w Kielcach na meczu, zawodnicy naszej drużyny zaczynają domową kwarantannę, która potrwa do czasu otrzymania wyników testów, które wszyscy przejdą w poniedziałek o godzinie 8:00" - poinformował klub na portalu społecznościowym.



Kolejny mecz w Lidze Mistrzów zespół z Kielc ma rozegrać w czwartek na wyjeździe z norweskim Elverum. Na razie to spotkanie stanęło pod dużym znakiem zapytania.



Autor: Janusz Majewski