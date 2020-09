Wszystkie testy szczypiornistów Łomży Vive Kielce na obecność wirusa SARS-CoV-2 dały wynik negatywny. Kielczanie mogą w spokoju przygotowywać się do meczu Ligi Mistrzów z norweskim Elverum, który rozegrany zostanie w czwartek.

Piłkarze ręczni i trenerzy kieleckiej drużyny od niedzieli przybywali na domowej kwarantannie. Tydzień temu podopieczni Tałanta Dujszebajewa pokonali w meczu Ligi Mistrzów MOL-Pick Szeged 26:23. W niedzielę węgierski klub poinformował, że jeden z zawodników tej drużyny, który grał w Kielcach został zarażony koronawirusem.



We wtorek cała drużyna przeszła testy na obecność koronawirusa. "Wszyscy zawodnicy, sztab szkoleniowy oraz pracownicy klubu z negatywnym wynikiem testu na obecność COVID-19. Kontynuujemy nasze przygotowania do meczu i podróż na mecz z Elverum" - poinformował klub na portalu społecznościowym.

Wieczorem zespół odbył trening w Hali Legionów i wyjechał do Warszawy, skąd w środę rano poleci do Oslo. Ze stolicy Norwegii uda się do Elverum, gdzie zawodnicy i sztab szkoleniowy przejdą kolejne testy na COVID-19. W czwartek o godz. 20.45 rozpocznie się mecz kieleckiej drużyny z ekipą z Norwegii.

Zaraz po powrocie ze Skandynawii kielczanie udadzą się do Lublina, gdzie w sobotę rozpocznie się Final Four Pucharu Polski.



Autor: Janusz Majewski