Od meczu w sobotę (godz. 15) w Rosji z Czechowskimi Niedźwiedziami piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock rozpoczną udział w rozgrywkach "drugiej dywizji" Ligi Mistrzów. Dzień później występujące ponownie w elicie PGE VIVE Kielce w Niemczech zagra z THW Kiel (19).

Kielczanie są jedynym polskim zespołem, który zagra w "16" najsilniejszych drużyn Starego Kontynentu (grupy A i B). Płocczanie podobnie jak w poprzednim sezonie, dzięki "dzikiej karcie", zagrają na zapleczu elity (grupy C i D).

VIVE w rozgrywkach grupowych LM zagra m.in. z broniącym trofeum Vardarem Skopje i finalistą ostatniej edycji węgierskim Telekomem Veszprem. 16-krotni mistrzowie Polski trafili do grupy B, gdzie rywalizować będą - poza Vardarem, Telekomem i THW - z: białoruskim Mieszkowem Brześć, Motorem Zaporoże z Ukrainy, francuskim Montpellier Handball i portugalskim FC Porto Sofarma.

Występującym na zapleczu elity w grupie D płocczanom los przydzielił: mistrza Rumunii Dinamo Bukareszt, Czechowskie Niedźwiedzie, mistrza Szwajcarii Kadetten Schaffhausen, wicemistrza Szwecji IFK Kristianstad, wicemistrza Danii - GOG Gudme.

Zwycięzcy grup A i B awansują bezpośrednio do ćwierćfinału, a zespoły z miejsc 2-6 do 1/8 finału. Po dwie najlepsze drużyny z grup C i D zagrają w barażach, a ich zwycięzcy awansują do 1/8 finału.

Jednym z grupowych rywali kielczan będzie triumfator poprzedniej edycji Vardar Skopje. Macedończycy pokonali w ostatnim finale w Kolonii Telekom Veszprem 27:24 (16:11). Poprzednio zwyciężyli w LM w sezonie 2016/17.

To jedenasty z rzędu sezon w LM kieleckiej drużyny, która czterokrotnie dotarła do Final Four. W 2016 roku to zespół z Kielc wygrał te prestiżowe rozgrywki, pokonując w finale po rzutach karnych... Telekom Veszprem. W 2013 i 2015 roku Polacy zajmowali trzecie miejsce - w obu przypadkach pokonując w ostatnim meczu THW Kiel. W poprzedniej edycji uplasowali się na czwartej pozycji, po porażce z Barcą Lassą.

Trzy lata temu podopieczni Tałanta Dujszebajewa odnieśli największy sukces w historii klubowej polskiej piłki ręcznej. W finale LM pokonali po rzutach karnych Veszprem, mimo że kwadrans przed zakończeniem regulaminowego czasu przegrywali różnicą dziewięciu bramek. W 2017 roku zespół odpadł w 1/8 finału, a rok później w ćwierćfinale, po dwóch porażkach z mistrzem Francji Paris Saint-Germain.

Zawodnicy Orlen Wisły w rozgrywkach LM występują nieprzerwanie od sezonu 2013/14. W trzech pierwszych edycjach awansowali do TOP 16, w dwóch kolejnych kończyli rywalizację na fazie grupowej, a w ostatniej, tym razem z grupy drugiej dywizji, dostali się do czołowej szesnastki.

Do 1993 roku najważniejszym trofeum w klubowej piłce ręcznej mężczyzn był Puchar Europy Mistrzów Krajowych. Od kolejnego sezonu rozgrywki przybrały nową formę - Ligi Mistrzów EHF. Ich rekordzistą jest Barcelona (obecnie występująca pod nazwą Barca), która triumfowała dziewięciokrotnie. Ostatni sukces odniosła w 2015 roku. Od sezonu 2009/10 roku rozgrywki LM kończą się turniejem Final Four, który rozgrywany jest w Kolonii (Niemcy).

Liga Mistrzów w sezonie 2019/20:

Grupa A: Paris Saint-Germain (Francja), Barca (Hiszpania), SG Flensburg-Handewitt (Niemcy), Aalborg Handbold (Dania), MOL-Pick Szeged (Węgry), PPD Zagrzeb (Chorwacja), Elverum Handball (Norwegia), Celje Pivovarna Lasko (Słowenia).

Grupa B: PGE VIVE Kielce (Polska), Vardar Skopje (Macedonia Północna), Telekom Veszprem (Węgry), Mieszkow Brześć (Białoruś), Motor Zaporoże (Ukraina), Montpellier Handball (Francja), FC Porto Sofarma (Portugalia), THW Kiel (Niemcy).

Grupa C: IK Savehof (Szwecja), Tatran Preszow (Słowacja), Riihimaki Cocks (Finlandia), Eurofarm Rabotnik Skopje (Macedonia Północna), Bidasoa Irun (Hiszpania), Sporting CP Lizbona (Portugalia).

Grupa D: Orlen Wisła Płock (Polska), Dinamo Bukareszt (Rumunia), Czechowskie Niedźwiedzie (Rosja), Kadetten Schaffhausen (Szwajcaria), IFK Kristianstad (Szwecja), GOG Gudme (Dania).