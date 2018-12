Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF) ukarała PGE VIVE Kielce i Vardar Skopje za mecz Ligi Mistrzów, który w październiku rozegrany został w stolicy regionu świętokrzyskiego. Mistrz Polski musi zapłacić 15 tys. euro, a klub z Macedonii 6 tys. euro.

Mistrzowie Polski 14 października pokonali we własnej hali Vardar 31:27. Spotkaniu towarzyszyła bardzo gorąca atmosfera. Sędziowie ukarali czerwonymi kartkami Alexa Dujshebaeva z VIVE i zawodnika gości Vuko Borozana. Schodzący po pojedynku do szatni Timur Dibirow wykonał wobec kieleckich kibiców prowokacyjny gest. Borozan został zawieszony na jeden mecz, a Dujshebaev i Dibirow otrzymali kary finansowe.

Po dwóch miesiącach od tamtego wydarzenia EHF ukarały także kluby. VIVE będzie musiało zapłacić w sumie 15 tys. euro: 5 tys. za niesportowe zachowanie zawodników i osób towarzyszących, 2,5 tys. za brak należytego porządku podczas spotkania oraz 7,5 tys. za baner na trybunach, który według federacji był bardzo agresywny i wybitnie ideologiczny. Kieleccy fani wyrażali w nim swoje niezadowolenie z faktu, że sponsorem Ligi Mistrzów została firma Nord Stream 2.

Klub z Macedonii będzie musiał zapłacić 6 tys. euro za niesportowe zachowanie swoich zawodników i osób towarzyszących oraz za wybryk Borozana, który mimo że został ukarany czerwoną kartką, próbował wtargnąć na boisko.

Dla kieleckiego klubu to niejedyna kara finansowa w tych rozgrywkach. Zawodnicy PGE VIVE Kielce i Orlen Wisły Płock, od początku rozgrywek LM występują w koszulkach z zakrytymi logotypami sponsora rozgrywek Nord Stream 2, ponieważ jest to marka konkurencyjna wobec ich sponsorów tytularnych (PGE SA i PKN Orlen).

Od drugiej kolejki szczypiorniści VIVE występowali w koszulkach, na których zamiast reklamy Nord Stream 2 znalazła się reklama fundacji PLAN International, a w miejsce logo PGE (sponsor klubu) pojawiła się jedna z jego marek Lumi. W przypadku Orlen Wisły pojawiła się reklama Vervy, jednego z produktów PKN Orlen. Drużyny z Kielc i Płocka zostały czterokrotnie ukarane przez EHF grzywną.

Polskie kluby odwołały się od tych kar. PGE VIVE złożyło odwołanie od jednej kary, którą obniżono z 12,5 tys. euro do 8 tys. Klub z Płocka odwołał się od trzech kar. Sąd apelacyjny uwzględnił częściowo jedno odwołanie, a dwa pozostałe oddalił. Pierwsza kara została więc obniżona do 8 tys. euro, a pozostałe utrzymane na dotychczasowym poziomie (12,5 tys. euro).

Obu polskim klubom przysługuje jeszcze odwołanie do sądu arbitrażowego ECA. Kilka tygodni temu Orlen Wisła Płock poinformowała, że EHF zgodziła się, żeby na koszulkach zawodników zamiast reklamy Nord Stream 2 pojawiło się logo fundacji Plan International. Kielecki klub nie komentuje całej sytuacji związanej ze sponsorem Ligi Mistrzów.

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej przez Morze Bałtyckie z Ust-Ługi w Rosji do Greifswaldu w Niemczech z pominięciem Ukrainy i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Gazociąg, który od samego początku wzbudzał wiele kontrowersji, ma być gotowy do końca 2019 roku. Projektowi temu sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina oraz Stany Zjednoczone.

Autor: Janusz Majewski