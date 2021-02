LM piłkarzy ręcznych. Federacja zweryfikowała wyniki

​Europejska Federacja Piłki Ręcznej zweryfikowała wyniki spotkań Ligi Mistrzów, które nie zostaną przeprowadzone. Pięć z nich rozstrzygnięto jako walkowery, w jednym obie ekipy otrzymały po punkcie.

EHF już wcześniej postanowiła, że mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów muszą być rozegrane w nieprzekraczalnym terminie do czwartego marca. Wiadomo już jednak, że zaległości są tak duże, że dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe. Dlatego wyniki pięciu spotkań zwefyfikowano na walkowery dla jednej z drużyn, a w jednym przypadku (meczu Paris Saint-Germain - Vardar) obu zespołom przyznano po jednym punkcie.

Przed tygodniem europejska federacja (EHF) zmieniła system rozgrywek i zdecydowała, że do 1/8 finału awansują wszystkie 16 drużyn, które rywalizują w LM. Pierwsza z grupy A zagra dwumecz z ósmą z grupy B, druga z A z siódmą z B, itd. Zespoły, które wygrają dwumecze awansują do ćwierćfinałów, a ich zwycięzcy do Final Four.

Mistrz Polski, zespół Łomży Vive Kielce, swój ostatni mecz w fazie grupowej rozgra 4 marca (czwartek) we własnej hali z niemieckim Flensburg-Handewitt. Zwycięstwo da podopiecznym Tałanta Dujszebajewa pierwsze miejsce w grupie A.

