Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce Blaz Janc i Władysław Kulesz znaleźli się w najlepszej siódemce pierwszych spotkań ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów. Słoweniec i Białorusin należeli do najlepszych zawodników drużyny, która rozbiła Paris Saint-Germain 34-24.

Wyróżniono także jedną z interwencji bramkarza kielczan Vladimira Cupary oraz bramkę zdobytą przez obrotowego polskiej drużyny Julena Aginagalde.

Obecność dwóch zawodników drużyny z Kielc w najlepszej siódemce kolejki nie jest żadnym zaskoczeniem. Kielczanie po kapitalnym meczu zdemolowali we własnej hali mistrza Francji PSG 34-24 i są o krok od awansu do Final Four LM.

Janc nie tylko zdobył w tym meczu cztery bramki, ale w roli wysuniętego obrońcy sprawił sporo kłopotów francuskiej ekipie, która w hali Legionów nie miała nic do powiedzenia. To drugie wyróżnienie Słoweńca w tym sezonie. Znalazł się on także w najlepszej siódemce 14. kolejki fazy grupowej.

Kulesz w sobotnim pojedynku sześciokrotnie pokonywał bramkarzy przeciwnika i wraz z Arciomem Karalekiem był najskuteczniejszym zawodnikiem PGE Vive. Oprócz tego popisał się kilkoma kapitalnymi asystami. Do najlepszej siódemki trafił również gracz PSG Uwe Gensheimer. Niemiec aż 11 razy pokonał bramkarza kielczan Vladimira Cuparę, ale nie uchroniło to zespołu z Paryża od wysokiej porażki.

Rumuński bramkarz mistrzów Polski bronił w tym meczu z 37-procentową skutecznością. Jedna z jego interwencji znalazła się w gronie najefektowniejszych obron kolejki. Cupara w 11. min spotkania w nieprawdopodobny sposób odbił rzut prawoskrzydłowego francuskiej drużyny Luca Abalo.

W gronie pięciu najefektowniejszych goli kolejki znalazło się również trafienie Julena Aginagalde. W 23. min starcia z PSG Hiszpan najpierw w popisowy sposób zebrał piłkę, a następnie nie dał żadnych szans na skuteczną interwencję słynnemu Thierry’emu Omeyerowi.

Najlepsza siódemka pierwszych spotkań ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów:

Bramkarz: Ronald Mikler (Telekom Veszprem)

Lewoskrzydłowy: Uwe Gensheimer (Paris Saint-Germain) Lewy rozgrywający: Władysław Kulesz (PGE VIVE Kielce) Środkowy rozgrywający: Igor Karacic (Vardar Skopje) Prawy rozgrywający: Dainis Kristopans (Vardar Skpje)

Prawoskrzydłowy: Blaz Janc (PGE VIVE Kielce)

Kołowy: Ludovic Fabregas (Barca Lassa)

Autor: Janusz Majewski