W czwartek w Wiedniu odbędzie się losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych w sezonie 2019/20. - Wolałbym, abyśmy trafili do trudniejszej grupy, wtedy łatwiej dostać się do Final Four - powiedział prezes PGE Vive Kielce Bertus Servaas.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Igor Karaczić zawodnikiem PGE Vive Kielce. Wideo INTERIA.TV

16-krotni mistrzowie Polski, którzy rywalizować będą w silniejszych grupach (A i B), będą losowani z trzeciego koszyka razem z niemieckim Flensburg-Handewitt. Ponieważ w jednej grupie nie mogą się znaleźć dwa zespoły z jednego kraju, już wiadomo, że jednym z rywali PGE Vive będzie THW Kiel. Pozostałych przeciwników kielczanie poznają podczas czwartkowego losowania.

Reklama

- Chciałbym, abyśmy trafili do trudniejszej grupy, wtedy łatwiej dostać się później do Final Four. Co prawda w ubiegłym sezonie w ćwierćfinale trafiliśmy na Paris Saint-Germain, ale to tylko wyjątek od reguły. Ciekawie byłoby, gdybyśmy ponownie trafili na mistrza Francji, te spotkania miałyby dodatkowy podtekst - nie ukrywał szef kieleckiego klubu. Dodał, że silni rywale to dobrze dla kieleckiego klubu nie tylko pod względem marketingowym.

- Także pod względem sportowym. Tylko grając z najsilniejszymi zespołami można podnosić swoje umiejętności. Dlatego nie będę zawiedziony, jeśli naszymi grupowymi rywalami będą Barca Lassa, Telekom Veszprem czy Vardar Skopje - podkreślił Servaas.

Podobnego zdania jest nowy zawodnik PGE VIVE Igor Karacić. - W poprzednim sezonie, kiedy grałem w Vardarze Skopje, też trafiliśmy do bardzo silnej grupy z Barcą Lassą, Vive czy Telekomem Veszprem, a później wygraliśmy Ligę Mistrzów. Wolę grać z najlepszymi, tylko takie spotkania czegoś uczą - zaznaczył Chorwat.

PODZIAŁ NA KOSZYKI:

GRUPY A/B:

Koszyk 1: Paris Saint-Germain Handball (Francja), Vardar Skopje (Macedonia)

Koszyk 2: Barca Lassa (Hiszpania), Telekom Veszprem (Węgry)

Koszyk 3: SG Flensburg-Handewitt (Niemcy), PGE Vive Kielce (Polska)

Koszyk 4: Mieszkow Brześć (Białoruś), Aalborg Handbold (Dania)

Koszyk 5: MOL-Pick Szeged (Węgry), Motor Zaporoże (Ukraina)

Koszyk 6: PPD Zagrzeb (Chorwacja), Montpellier Handball (Francja)

Koszyk 7: Elverum Handball (Norwegia), FC Porto Sofarma (Portugalia)

Koszyk 8: THW Kiel (Niemcy), Celje Pivovarna Lasko (Słowenia)

Grupy C/D

Koszyk 1: Dinamo Bukareszt (Rumunia), IK Savehof (Szwecja)

Koszyk 2: Czechowskie Niedźwiedzie (Rosja), Tatran Presov (Słowacja)

Koszyk 3: Cocks (Finlandia), Kadetten Schaffhausen (Szwajcaria)

Koszyk 4: HC Eurofarm Rabotnik (Macedonia), IFK Kristianstad (Szwecja)

Koszyk 5: Bidasoa Irun (Hiszpania), Orlen Wisła Płock (Polska)

Koszyk 6: GOG (Dania), Sporting CP (Portugalia)

Losowanie grup rozpocznie się w czwartek o godz. 18 w siedzibie Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej w Wiedniu.

Janusz Majewski