Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce walczą z Barcą Lassą w meczu o trzecie miejsce Ligi Mistrzów. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo ze spotkania z Interią!



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Kibice PGE Vive Kielce w Kolonii. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Uwaga - relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Mistrzom Polski po sobotniej porażce z Telekomem Veszprem 30:33 pozostała rywalizacja o trzecie miejsce. Jeśli kielczanie wygrają, to w swoim czwartym starcie w Final Four Ligi Mistrzów czwarty raz będą na podium. Zespół z Kielc wygrał te rozgrywki w 2016 roku, a dwukrotnie zajął trzecią lokatę (2013, 2015).



Rywalem zespołu trenera Tałanta Dujszebajewa uchodził za głównego faworyta Final Four. W meczu z Vardarem hiszpańska ekipa przez 30 minut dominowała, prowadziła różnicą nawet siedmiu bramek i wydawało się, że zwycięży bez problemów. Ale potwierdziły się przedmeczowe słowa byłego gracza mistrzów Polski Chorwata Ivana Cupica, że zespół ze Skopje to drużyna walczaków i ludzi z charakterem. Mistrz Macedonii nie tylko odrobił straty, ale zdołał sięgnąć po zwycięstwo 29:27.

Zawodnikiem Barcelony jest Kamil Syprzak. Polskiego obrotowego zabrakło jednak w składzie na mecz o trzecie miejsce - kibicuje kolegom z trybun. To oznacza, że w zespole z Katalonii już nie zagra, bo po sezonie odchodzi do Paris Saint-Germain HB.



Polski zespół dobrze rozpoczął spotkanie, już po dwóch minutach prowadził 2-1. Dobrze wyglądała współpraca z obrotowym - Artciom Karaliok szybko strzelił gola, po chwili wywalczył rzut karny. Już w pierwszych pięciu minutach efektownymi interwencjami popisali się też obaj bramkarze. Więcej pożytku przyniosły jednak obrony Gonzalo Pereza de Vargasa i po kilku nieudanych akcjach Barca objęła trzybramkowe prowadzenie.

Po golu Francuza Dika Mema w 10. minucie zrobiło się już 9-5 dla drużyny z Katalonii. Po chwili karę dwóch minut otrzymał Thiagus Petrus dos Santos. Tyle że kielczanie nie wykorzystali gry w przewadze, a po chwili sędziowie przyznali karę Luce Cindriciowi z Kielc. Co gorsza, przez minutę Vive grało w podwójnym osłabieniu po odesłaniu za boisko Mariusza Jurkiewicza.

Rywale w pierwszej połowie atakowali przede wszystkim ze skrzydeł, wyprowadzili też kilka skutecznych kontrataków. Kielczanie starali się pokonać Pereza rzutami z drugiej linii, tyle że to nie przynosiło efektów. Sposobu na bramkarza z Hiszpanii nie mogli znaleźć ani Krzysztof Lijewski, ani Władysław Kulesz. Efekt? 13-8 dla Barcy po 18 minutach gry. Wtedy z boiska na dwie minuty wyleciał jednak Raul Entrerrios, a Arkadiusz Moryto wykorzystał dwa rzuty karne i zmniejszył straty kielczan.



Barca Lassa - PGE Vive Kielce 15-11 - trwa I połowa