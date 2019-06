Polski zespół niemal przez cały mecz gonił rywali, ale nie potrafił pokonać Barcy Lassy. Porażka 35-40 sprawia, że PGE Vive Kielce kończy turniej finałowy Ligi Mistrzów na czwartym miejscu.



Mistrzom Polski po sobotniej porażce z Telekomem Veszprem 30:33 pozostała rywalizacja o trzecie miejsce. Zespół z Kielc wygrał te rozgrywki w 2016 roku, a dwukrotnie zajął trzecią lokatę (2013, 2015).



Rywal zespołu trenera Tałanta Dujszebajewa uchodził za głównego faworyta Final Four. W meczu z Vardarem hiszpańska ekipa przez 30 minut dominowała, prowadziła różnicą nawet siedmiu bramek i wydawało się, że zwycięży bez problemów. Ale potwierdziły się przedmeczowe słowa byłego gracza mistrzów Polski Chorwata Ivana Cupica, że zespół ze Skopje to drużyna walczaków i ludzi z charakterem. Mistrz Macedonii nie tylko odrobił straty, ale zdołał sięgnąć po zwycięstwo 29:27.

Zawodnikiem Barcelony jest Kamil Syprzak. Polskiego obrotowego zabrakło jednak w składzie na mecz o trzecie miejsce - kibicował kolegom z trybun. To oznacza, że w zespole z Katalonii już nie zagra, bo po sezonie odchodzi do Paris Saint-Germain HB.



Polski zespół dobrze rozpoczął spotkanie, już po dwóch minutach prowadził 2-1. Dobrze wyglądała współpraca z obrotowym - Artciom Karaliok szybko strzelił gola, po chwili wywalczył rzut karny. Już w pierwszych pięciu minutach efektownymi interwencjami popisali się też obaj bramkarze. Więcej pożytku przyniosły jednak obrony Gonzalo Pereza de Vargasa i po kilku nieudanych akcjach Barca objęła trzybramkowe prowadzenie.

Po golu Francuza Dika Mema w 10. minucie zrobiło się już 9-5 dla drużyny z Katalonii. Po chwili karę dwóch minut otrzymał Thiagus Petrus dos Santos. Tyle że kielczanie nie wykorzystali gry w przewadze, a po chwili sędziowie przyznali karę Luce Cindriciowi z Kielc. Co gorsza, przez minutę Vive grało w podwójnym osłabieniu po odesłaniu za boisko Mariusza Jurkiewicza.

Rywale w pierwszej połowie atakowali przede wszystkim ze skrzydeł, wyprowadzili też kilka skutecznych kontrataków. Kielczanie starali się pokonać Pereza rzutami z drugiej linii, tyle że to nie przynosiło efektów. Sposobu na bramkarza z Hiszpanii nie mogli znaleźć ani Krzysztof Lijewski, ani Władysław Kulesz. Efekt? 13-8 dla Barcy po 18 minutach gry. Wtedy z boiska na dwie minuty wyleciał jednak Raul Entrerrios, a Arkadiusz Moryto wykorzystał dwa rzuty karne i zmniejszył straty kielczan.



Przewagę Barcelony do dwóch bramek mógł zmniejszyć Lijewski, ale przegrał pojedynek z Perezem. Potem Vive ponownie musiało sobie radzić w podwójnym osłabieniu po karach dla Mateusza Jachlewskiego i Angela Fernandeza Pereza. Mimo drugiej kary dla Entrerriosa, Barca znów powiększyła przewagę do pięciu bramek. Kielczan w grze utrzymywały przede wszystkim rzuty karne wykorzystywane przez Morytę. Po pierwszej połowie drużyna z Katalonii prowadziła 20-16, a bramkarze rywali mogli pochwalić się 38-procentową skutecznością interwencji.



Po przerwie Barcelona wciąż nękała polski zespół błyskawicznymi atakami. W 34. minucie z linii siedmiu metrów w końcu pomylił się Moryto, a rywale powiększyli przewagę do pięciu bramek. W dodatku drugą karę otrzymał Fernandez, upomniany został też szalejący przy linii bocznej trener Vive Tałant Dujszebajew.



Piłkarze ręczni z Polski nie potrafili powstrzymać Mema. Leworęczny rozgrywający w 39. minucie zdobył już szóstą bramkę w tym meczu i dał Barcelonie prowadzenie 28-22. Kielczanie co chwilę musieli jednak grać w osłabieniu, ławka drużyny miała olbrzymie pretensje do portugalskich arbitrów. W 42. minucie zawodnikom Vive w końcu udało się rozegrać akcję zakończoną celnym rzutem ze skrzydła - Blaż Janc strzelił wówczas dopiero drugą bramkę w tym meczu. Po chwili na dwie minuty boisko musiał opuścić Petrus, rzut karny wykorzystał Alex Dujszebajew i przewaga Barcy stopniała do czterech trafień.



W 45. minucie gol Karalioka zmniejszył prowadzenie rywali do stanu 30-27. Gdy po kontrze zakończonej przez Janca zrobiło się tylko 31-29, trener Barcy poprosił o czas. Po niej rzut Mema świetnie odbił Filip Ivić, ale pod bramką Barcy nie poradził sobie Moryto. Po chwili po raz kolejny zawrzał trener Dujszebajew, gdy sędzia nie odgwizdał błędu kroków Gilberto Duarte. Sędziowie ukarali za to Vive kolejnym dwuminutowym wykluczeniem. Niestety dla kielczan, rywale znów odskoczyli na cztery bramki. Jakby kłopotów było mało, Alex Dujszebajew zmarnował rzut karny.



To nie był jednak koniec emocji, bo po faulu na Jachlewskim to Barca musiała radzić sobie w podwójnym osłabieniu. Tyle że na boisku znalazło się zbyt dużo piłkarzy z Katalonii, za co zostali ukarani kolejnym wykluczeniem! Barcelona grała czwórką przeciwko siedmiu zawodnikom Vive. Tuż po wejściu piątego zawodnika Barca zdobyła jednak bramkę - to dzieło Aarona Palmarssona. Vive zupełnie zmarnowało grę w przewadze. Jego zawodnicy dali się zaskoczyć Etrerriosowi, sami grali w ataku zbyt nerwowo. Po kontrze wykorzystanej przez Ludovika Fabregasa Barca znów prowadziła aż 37-32.



Na niespełna pięć minut przed końcem nieco nadziei kielczanom dała jeszcze trzecia kara i czerwona kartka dla Petrusa. Dwa trafienia Moryty zmniejszyły straty do trzech bramek. Kara dla Marko Mamicia i gol Jurego Doleneca z rzutu karnego przekreśliły jednak szanse Vive na podium LM. Kilkadziesiąt sekund przed końcem ósme trafienie Mema dało Barcelonie 40. bramkę i to Katalończycy cieszą się z medalu.



Barca Lassa - PGE Vive Kielce 40-35 (20-16)