Obrotowy PGE Vive Kielce Arciom Karalek został wybrany do najlepszej siódemki 13. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Białorusin był najskuteczniejszym zawodnikiem polskiej drużyny w meczu z Motorem Zaporoże (33-26).

Karalek w pojedynku z mistrzem Ukrainy osiem razy pokonał bramkarza rywali. Jedna z jego bramek znalazła się wśród najefektowniejszych trafień kolejki. W 10. min spotkania obrotowy drużyny z Kielc otrzymał podanie od chorwackiego rozgrywającego Igora Karacica, po czym popisał się efektowaną wkrętką.

To już ósme tego typu wyróżnienie dla zawodnika polskiego zespołu w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Cztery razy do najlepszej siódemki kolejki wybierany był już niemiecki bramkarz Andreas Wolff, dwukrotnie hiszpański rozgrywający Alex Dujshebaev, a raz Karaczić.

Najlepsza siódemka 13. kolejki Ligi Mistrzów:

bramkarz: Arpad Sterbik (Telekom Veszprem)

lewoskrzydłowy: Andrej Jurynok (Mieszkow Brześć) lewy rozgrywający: Ante Kuduz (Dinamo Bukareszt) środkowy rozgrywający: Ante Gadza (PPD Zagrzeb) prawy rozgrywający: Jure Dolenec (Barca)

prawoskrzydłowy: Nikita Waliupow (Mieszkow Brześć)

kołowy: Arciom Karalek (PGE Vive Kielce)

