Bramkarz PGE Vive Kielce Andreas Wolff znalazł się w najlepszej siódemce 10. kolejki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. To trzecie takie wyróżnienie niemieckiego szczypiornisty w tym sezonie.

Wolff był najlepszym zawodnikiem kieleckiej drużyny w zwycięskim (30-24) meczu z Mieszkowem Brześć - odbił 20 rzutów rywali, broniąc z 47-procentową skutecznością.

To już trzecie wyróżnienie dla niemieckiego bramkarza w tym sezonie, a piąte dla zawodnika PGE Vive. Wolff został także wybrany do najlepszej siódemki pierwszej i ósmej kolejki. Wśród najlepszych zawodników szóstej kolejki znalazł się z kolei Alex Dujshebaev, a ósmej - Igor Karaczić.

Wśród najlepszych parad kolejki znalazła się interwencja niemieckiego bramkarza z 33. minuty meczu z Mieszkowem. Kielczanie grali wówczas w osłabieniu. Siedzący na ławce Wolff zdążył wrócić do bramki i w efektownym stylu obronił rzut Williama Accambraya.

Najlepsza siódemka 10. kolejki Ligi Mistrzów:

bramkarz: Andreas Wolff (PGE VIVE Kielce)

lewoskrzydłowy: Sebastian Frimmel (Kadetten Schaffhausen) lewy rozgrywający: Nikola Bilyk (THW Kiel) środkowy rozgrywający: Petar Nenadic (Telekom Veeszperm) prawy rozgrywający: Lukas Sandell (Elverum Handball)

prawoskrzydłowy: Walter Chrintz (IFK Kristianstad)

kołowy: Maksim Babiczew (Motor Zaporoże)

Autor: Janusz Majewski