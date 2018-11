LM piłkarzy ręcznych: Alex Dujshebaev po raz trzeci w siódemce kolejki

Prawy rozgrywający PGE Vive Kielce Alex Dujszebajew znalazł się w najlepszej siódemce ósmej kolejki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. To już trzecie wyróżnienie dla Hiszpana w tym sezonie.

Zdjęcie Alex Dujshebaev /AFP



Starszy syn trenera PGE Vive był najlepszym zawodnikiem kieleckiej drużyny w spotkaniu z Mieszkowem Brześć. Nie tylko umiejętnie kierował grą 15-krotnych mistrzów Polski, ale był też najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu, zdobywając dziesięć bramek.



To już trzecie wyróżnienie Dujshebaeva w tej edycji rozgrywek. Poprzednio znalazł się w najlepszej siódemce pierwszej i trzeciej kolejki LM. Hiszpan przewodzi też razem z Nico Ronnbergiem z Riihimaen Cocks klasyfikacji strzelców rozgrywek. Obaj szczypiorniści zdobyli do tej pory po 55 bramek.



Wyróżniono także jedną z interwencji bramkarza VIVE Vladimira Cupary. Serb w 32. minucie spotkania z mistrzem Białorusi w efektowny sposób zatrzymał kołowego gości Arcioma Selwasiuka.



Oprócz Dujshebaeva w tym sezonie wyróżniono jeszcze dwóch zawodników drużyny z Kielc. W najlepszej siódemce drugiej kolejki znalazł się środkowy rozgrywający Chorwat Luka Cindric, a wśród najlepszych zawodników czwartej kolejki prawoskrzydłowy Arkadiusz Moryto.



Jedno tego typu wyróżnienie ma na swoim koncie zawodnik Orlen Wisły Płock. W szóstej serii gier do grona najlepszych szczypiornistów trafił prawoskrzydłowy wicemistrzów Polski Michał Daszek.



Najlepsza siódemka 8. kolejki Ligi Mistrzów: