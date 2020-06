Z powodu pandemii koronawirusa nie zostaną w tym sezonie dokończone rozgrywki Ligi Mistrzów w piłce ręcznej kobiet. Decyzją Europejskiej Federacji EHF zaplanowany na 3-6 września w Budapeszcie turniej finałowy został odwołany.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłka ręczna. Sławomir Szmal wspomina kontuzję Karola Bieleckiego. Wideo INTERIA.TV

W stolicy Węgier o trofeum miało rywalizować osiem zespołów od ćwierćfinałów.

Reklama

- Wciąż panuje niepewność związana z rozwojem sytuacji w całej Europie. Nie wiadomo, jakie skutki miałoby takie święto piłki ręcznej - wyjaśnił prezydent EHF Michael Wiederer.

W tym sezonie w LM uczestniczył MKS Perła Lublin, ale odpadł w fazie grupowej.

Turniej Final Four mężczyzn zaplanowany jest na 28-29 grudnia w Kolonii.

mm/ cegl/

Zdjęcie . / Getty Images

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>