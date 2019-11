Piłkarki ręczne MKS Perła Lublin przegrały z duńskim Team Esbjerg 22-35 (9-20) wyjazdowy mecz 6. kolejki grupy B Ligi Mistrzyń.

Zgodnie z przewidywaniami lublinianki wysoko przegrały z mającym spore aspiracje najlepszym obecnie kobiecym zespołem duńskim Team Esbjerg. Ponieważ do wcześniej kontuzjowanych czterech rozgrywających polskiej drużyny (Aleksandra Rosiak, Małgorzata Stasiak, Karolina Kochaniak, Mia Moldrup) dołączyła kolejna reprezentantka na tej pozycji Marta Gęga trudno się było spodziewać, że mistrzynie Polski będą w stanie prowadzić równorzędną walkę. Tym bardziej, że w Lublinie przegrały z ekipą duńską 22-28.

Czując to, szczypiornistki Perły do spotkania w Esbjerg przystąpiły jakby sparaliżowane. Popełniały szereg prostych błędów i strat, co gospodynie skwapliwie wykorzystywały zdobywając łatwe bramki. Decydujący o rozmiarach porażki fatalny okres gry miał miejsce między 12. a 20. minutą, kiedy podopieczne Roberta Lisa nie potrafiły, nawet w sytuacjach "sam na sam", pokonać świetnie broniącej bramkarki duńskiej Rikke Poulsen. Tymczasem rywalki trafiły aż siedmiokrotnie, dzięki czemu prowadziły dziesięciobramkową różnicą 14-4.

W 27. min było 19-6, ale jeszcze przed przerwą dzięki sprytnemu rzutowi Valentiny Blazevic i dwóm udanym kontrom Patrycji Królikowskiej, ta przewaga nieco zmalała. Po przerwie lublinianki zaczęły grać bardziej agresywnie w obronie i mecz stał się bardziej wyrównany, bo częściej też skutecznie kończyły akcje w ataku. Rywalki zmuszone do większego wysiłku w defensywie częściej uciekały się do fauli karanych dwuminutowymi wykluczeniami.

Praktycznie całe spotkanie musiały spędzić na parkiecie rozgrywające Kinga Achruk i Blazevic i im przede wszystkim należą się słowa uznania za godną, sportową postawę. Ponieważ lublinianki zajęły czwarte miejsce w grupie nie awansują do dalszej fazy Ligi Mistrzyń, ale kontynuować będą grę w fazie grupowej Pucharu EHF, a pierwsze mecze w tych rozgrywkach rozegrają w styczniu.

W drugim spotkaniu gr. B Rostów nad Donem wygrał u siebie z CSM Bukareszt 23-22. Rosyjska drużyna zajęła pierwsze miejsce w tabeli. Zarówno ona, jak i zespół z Rumunii i Team Esbjerg awansowały do dalszej fazy LM.

Autor: Andrzej Szwabe

Wyniki 6. kolejki i tabela grupy B:

Team Esbjerg - MKS Perła Lublin 35-22 (20-9)



Perła: Weronika Gawlik, Gabrijela Besen - Valentina Blazevic 3, Kinga Achruk 4, Sylwia Matuszczyk 3, Aneta Łabuda 2, Dagmara Nocuń 2, Joanna Szarawaga 3, Patrycja Królikowska 3, Joanna Gadzina 2, Natalia Nosek, Aleksandra Olek.

Bramki dla Team Esbjerg zdobyły: Clara Danielsson i Kristine Breistol po 6, Marit Jacobsen i Elma Halicevic po 5, Marit Frafjord, Line Jorgensen i Sonja Frey po 4, Lene Nielsen 1.

Sędziowali: Daniel Freitas i Cesar Carvalho z Portugalii.

Rostów nad Donem - CSM Bukareszt 23-22 (14-7)

M Z R P bramki pkt

1. Rostów nad Donem 6 4 1 1 167-143 9 - awans do dalszej rywalizacji w LM

2. Team Esbjerg 6 4 0 2 167-149 8 - awans do dalszej rywalizacji w LM

3. CSM Bukareszt 6 3 1 2 153-131 7 - awans do dalszej rywalizacji w LM

4. Perła Lublin 6 0 0 6 123-187 0 - występ w fazie grupowej Pucharu EHF