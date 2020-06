Skład grup najbliższej edycji Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych poznamy w środę 1 lipca. PGE ViveKielce będzie losowane z drugiego koszyka - poinformowała Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF).

W zreformowanej LM piłkarzy ręcznych zagra tym razem tylko 16 klubów. Przed losowaniem zostały one podzielone na cztery koszyki. Dwa zespoły z każdego z nich trafią do grupy A, dwa pozostałe do grupy B.

Do jednej grupy nie będą mogły trafić kluby z tego samego kraju. W tej edycji Ligi Mistrzów po dwóch przedstawicieli mają Węgry, Niemcy i Francja.

Drużyny, które zajmą pierwsze i drugie miejsce w grupach bezpośrednio awansują do ćwierćfinału. Zespoły z miejsc 3-6 w dwumeczu zagrają o najlepszą "ósemkę".

Final Four tradycyjnie odbędzie się w Kolonii. Losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów odbędzie się w środę 1 lipca w Wiedniu.

Podział na koszyki:

I: Paris Saint-Germain (Francja), HC Vardar 1961 Skopje (Macedonia Północna), Telekom Veszprem (Węgry), FC Barcelona (Hiszpania)

II: THW Kiel (Niemcy), PGE Vive Kielce (Polska), Aalborg Handbold (Dania), FC Porto Sofarma (Portugalia)

III: Mieszkow Brześć (Białoruś), Motor Zaporoże (Ukraina), HBC Nantes (Francja), MOL-Pick Szeged (Węgry)

IV: Celje Pivovarna Lasko (Słowenia), PPD Zagrzeb (Chorwacja), Elverum Handball (Niemcy), SG Flensburg-Handewitt (Niemcy).

Janusz Majewski