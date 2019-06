Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Na kogo trafią polskie zespoły?

W piątek w Wiedniu odbędzie się losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Rywali poznają PGE Vive Kielce i Orlen Wisła, która dzięki "dzikiej karcie" od EHF zagra w niższej dywizji. - Na pewno nie trafimy na Hiszpanów - zaznaczył dyrektor sportowy płocczan Adam Wiśniewski.

Zdjęcie Kogo wylosują "Nafciarze"? /AFP

- To niższa, ale wcale nie słabsza dywizja rozgrywek. W poprzednim sezonie w naszej grupie walka o miejsce w tabeli trwała do ostatniej kolejki. Powalczymy o wyjście z grupy, a potem w barażach o awans do TOP 16. Jedno jest pewnie, z Hiszpanami nie będziemy grać, bo jesteśmy z nimi w jednym koszyku - powiedział Wiśniewski.

Reklama

Orlen Wisła po raz drugi z rzędu wystąpi w grupie C/D, mając za rywali sześciu mistrzów swoich krajów: fiński Cocks, rumuńskie Dinamo Bukareszt, rosyjskie Czechowskie Niedźwiedzie, szwajcarską ekipę Kadetten Schaffhausen, słowacki Tatran Presov oraz szwedzki IK Sävehof i wicemistrzów krajów: duński GOG, hiszpański Bidasoa Irun, macedoński HC Eurofarm Rabotnik Skopje, portugalski Sporting Lizbona i szwedzki IFK Kristianstad.

Zdaniem Wiśniewskiego, nie ma większego znaczenia, na jakie drużyny Orlen Wisła trafi w fazie grupowej.

- Graliśmy w poprzednim sezonie z Rumunami i Finami, dwa lata temu IFK Kristianstad stanął nam na drodze do awansu do TOP 16, a przed trzema laty rywalizowaliśmy z Kadetten Schaffhausen. Nie zapamiętamy tych pojedynków zbyt dobrze, ale to jest nowy sezon, nowe rozdanie. Naszym zadaniem jest walczyć, wygrać wszystkie spotkania u siebie i te najważniejsze na wyjeździe. Jak ten cel zrealizujemy, to przynajmniej powtórzymy ubiegłoroczny wynik - tłumaczył.

Na pewno w fazie grupowej Orlen Wisła nie spotka się z wicemistrzem Hiszpanii Bidasoa Irun, z którą jest razem w piątym koszyku.

- Trudno prognozować, które zespoły by nam "leżały", a które mniej. Na pewno chętnie wylosowalibyśmy portugalski Sporting, w którym gra trzech naszych byłych zawodników: Valentin Ghionea, Tiago Rocha i Ivan Nikcevic. Kibice cieszyliby się z takiej rywalizacji. Dobrze byłoby też trafić na słowacki Tatran Preszów, bo na mecz wyjazdowy wybrałaby się duża grupa naszych sympatyków - argumentował dyrektor sportowy "Nafciarzy".

W pozostałych koszykach znalazły się pary: 1. Dinamo Bukareszt i IK Sävehof, 2. Czechowskie Niedźwiedzie i Tatran Preszów, 3. Cocks i Kadetten Schaffhausen, 4. HC Eurofarm Rabotnik i IFK Kristianstad, 6. GOG i Sporting Clube Portugal.

Losowanie odbędzie się w piątek, początek o godz. 18 w Erste Campus w Wiedniu. Pierwszą kolejkę rozgrywek zaplanowano na 11-15 września.