Piłkarze ręczni Orlen Wisły przegrali na wyjeździe z wicemistrzem Szwecji IFK Kristianstad 20-24 (9-15) w dziesiątym, ostatnim meczu grupy D Ligi Mistrzów. Mimo porażki zespół z Płocka wyszedł z grupy i w lutym spotka się w barażach z hiszpańskim Bidasoa Irun.

