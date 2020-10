Remisem 32-32 zakończył się mecz szóstej kolejki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych, w którym kielczanie grali w Portugalii z FC Porto. Z przebiegu meczu wynika, że jedni i drudzy mogą sobie pluć w brodę.

Mistrzowie Polski zaczęli mecz bardzo dobrze, prowadzili 6-2, kontrolowali sytuację kilka udanych interwencji miał w bramce Andreas Wolf, a w ataku szybka i kombinacyjna gra przynosiła efekty bramkowe. I tak było przez kwadrans. Potem w portugalskiej bramce stanął Alfredo Quintana, który w poprzednim meczu tych drużyn był zaporą nie do przebycia, obronił wtedy bodaj sześć rzutów karnych i był ojcem tamtej niespodzianki. I po paru minutach pokazał, że nic nie stracił ze swoich umiejętności i raz za razem "leczył" polską siódemkę.

Zacięta pierwsza połowa zakończyła by się pewnie remisem, gdyby nie proste błędy techniczne kielczan - strata piłki i faul w ataku - i dzięki temu Portugalczycy schodzili do szatni prowadząc 19-17.Taka liczba straconych goli pokazywała gdzie Łomża Vive Kielce ma rezerwy. Bo poza początkowymi obronami Wolffa tym razem Niemiec nie dawał takiego wsparcia drużynie, a drużyna w defensywie nie dawał wsparcia jemu.

Do 50. minuty kielczanom nie udawało się dojść rywala - tracili ciągle 2-3 bramki, a jak dochodzili na jedną to tylko na chwilę. Dziurawa obrona była zupełną przeciwnością portugalskiej: twardej, agresywnej i ruchliwej. Niewiele dawali kieleccy kołowi ściśnięci jak śledzie w beczce, nie grali kielczanie ze skrzydłowymi, nie mieli też zbyt dużego rażenia z drugiej linii (chimeryczny Szymon Sićko i brak kontuzjowanego Władysława Kulesza) i w efekcie większość goli zdobywali po sytuacyjnych okazjach i indywidualnych popisach. W końcówce wystarczyło poprawić kilka z tych elementów by wynik zaczął się zmieniać. Przydały się odważne wejścia Branko Vujoivića, zauważenie Artsioma Karaleka na kole i szczypta geniuszu Alexa Dujszebajewa, by w ostatnich czterech minutach kielczanie wychodzili na jednobramkowe prowadzenie.

I gdyby nie nadal rozkojarzona obrona to właśnie w tej końcówce Łomża Vive Kielce mogła i powinna przechylić szalę wygranej na swoją stronę. Tak się nie stało, bo już ostatnich 90 sekundach jeszcze dwa razy dał o sobie znać Alfredo Quintana - portugalski bramkarz przy remisie 32-32 obronił karnego rzuconego przez Sigvaldiego Gudjonssona, a potem jeszcze rzut rozpaczy Alexa Dujszebajewa. FC Porto miało z kolei 16 sekund na decydującą akcję ale zbierało się do niej tak, że kielczanie w sumie bez problemów uniemożliwili rywalom rzut.

Łomża Vive Kielce pozostaje liderem grupy A, ale też z tego powodu że był to jedyny rozegrany mecz w szóstej kolejce, bo pozostałe zostały odwołane. Liga Mistrzów robi sobie teraz trzy tygodnie wolnego - kielczanie 19 listopada powinni zagrać w Skopje z Vardarem.

lech

Zdjęcie Rozgrywający Alex Dujshebaev (z lewej) i trener drużyny Łomża Vive Kielce Tałant Dujszebajew / Piotr Polak / PAP

Wyniki 6. kolejki:

grupa A

FC Porto - Łomża Vive Kielce 32-32 (19-17)

Pick Szeged - SG Flensburg-Handewitt przełożony

Paris Saint-Germain - Vardar Skopje przełożony

Elverum HH - Mieszkow Brześć przełożony



M Z R P bramki pkt

1. Łomża Vive Kielce 6 4 1 1 188-168 9

2. SG Flensburg-Handewitt 5 4 0 1 159-153 8

3. FC Porto 6 2 2 2 166-167 6

4. Mieszkow Brześć 5 3 0 2 134-138 6

5. Vardar Skopje 3 1 1 1 78-75 3

6. Paris Saint-Germain 4 1 0 3 127-125 2

7. Elverum HH 4 1 0 3 116-131 2

8. MOL-Pick Szeged 3 0 0 3 66-77 0