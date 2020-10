W wieku 66 zmarł w sobotę Leszek Biernacki, znany trener piłki ręcznej kobiet i mężczyzn.

Leszek Biernacki był związany był z gdańskimi klubami: Startem, Spójnią, AZS AWFiS i Wybrzeżem. Współpracował również z drużynami narodowymi różnych kategorii wiekowych. Był pracownikiem naukowym AWFiS Gdańsk.

Jako zawodnik Biernacki grał w piłkę ręczną w Spójni Gdańsk. Zdobył mistrzostwo juniorów (1973) oraz wicemistrzostwo Polski seniorów (1974). Reprezentował również barwy AZS PG Gdańsk (1976-1977). Wraz z ukończeniem studiów podjął pracę szkoleniową. Z powodzeniem łączył trenerskie obowiązki z pracą w charakterze nauczyciela - najpierw szkolnego, a potem akademickiego.

W latach 70. XX wieku Biernacki trenował zespół piłkarek ręcznych w Starcie Gdańsk, z którym awansował do ekstraklasy. W kolejnej dekadzie przeniósł się do Wybrzeża Gdańsk, gdzie był drugim trenerem zespołu piłkarzy ręcznych, który wygrał rozgrywki ligowe oraz awansował do ćwierćfinału klubowego Pucharu Europy

W 90. latach Biernacki był trenerem męskiej drużyny Spójni Gdańsk, z którą awansował do ekstraklasy. W tej drużynie grało wielu późniejszych reprezentantów Polski, jak również obecnych trenerów jak Rafał Kuptel czy Marcin Pilch. Następnie Leszek Biernacki wrócił do piłki kobiecej, w latach 1997-2001 prowadził AZS AWF Gdańsk, którego zespół seniorek nieprzerwanie występował w ekstraklasie.

Od 2008 do 2011 roku wspólnie z Danielem Waszkiewiczem prowadził zespół AZS AWFiS Gdańsk w ekstraklasie piłki ręcznej mężczyzn. W latach 1996-2013 był trenerem juniorskich, młodzieżowych i akademickich zespołów kobiet i mężczyzn reprezentacji Polski.

Biernacki został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2009), Brązową Odznaką "Za Zasługi dla Sportu" (2006), Srebrną Odznaką "Za Zasługi dla Sportu" (2018), Medalem KEN (2012) oraz Diamentową Odznaką ZPRP (2006).

Pogrzeb śp. Leszka Biernackiego odbędzie się w piątek, 9 października o godzinie 13 na Cmentarzu "Srebrzysko" w Gdańsku Msza żałobna tego samego dnia planowana jest o 11:30 w parafii Świętego Krzyża w Gdańsku, przy ul. Mickiewicza 11.