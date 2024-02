Legionowo pokonało Puławy. Wybrzeże urwało punkty Górnikowi

- Większość osób myślała, że Górnik zanotuje kolejne zwycięstwo. To on był faworytem, nikt na nas nie stawiał. My pokazaliśmy charakter. Walczyliśmy do końca. Zabrakło niewiele, może trochę szczęścia. Ten punkt jest bardzo ważny. Szkoda, że nie udało się sięgnąć po pełną pulę - tłumaczy Maciej Papina , rozgrywający Energi Wybrzeża.

- Najważniejsze, że mamy trzy punkty. Zrobiliśmy horror, który na pewno podobał się kibicom. Nas to kosztuje sporo zdrowia i nerwów. Nigdy nie poruszam tematu sędziów, ale to co zrobili w drugiej połowie, to było przegięcie. Ciężko to określić. Nie mówię tego tylko o naszych spotkaniach, bo jak słyszę na sędziowanie narzekają wszyscy. Naszym celem jest tylko skupienie się na grze, ale pewne zachowania wybijają nas z rytmu. Ciężko pracujemy na treningach, aby pokazywać, co najlepsze. Chwała chłopakom, że nie opuścili rąk i walczyli do końca. Pokazali klasę przy grze z dużą presją. Potrafią przeciwstawić się czynnikom zewnętrznym. Mamy szpital w zespole, więc zmęczenie jest coraz większe, bo niektórzy grają po 50 minut. Wytrzymujemy to - tłumaczył szkoleniowiec.