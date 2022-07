Legendarna polska hala ugości mecz otwarcia mistrzostw świata piłkarzy ręcznych

W sumie w Spodku odbędzie się dwadzieścia jeden meczów. Trzy z nich rozegrają w meczach grupy B rundy wstępnej Polacy - 11 stycznia z Francją, trzy dni później ze Słowenią i 16 stycznia z Arabią Saudyjską.

- To świetnie, że będą wielkie emocje, które, mam nadzieję, rozleją się nasze ulice i place. Cieszę się, że wielkie wydarzenia dzieją się w Katowicach i to już od długiego czasu. Katowice są miejscem, w którym można rozmawiać, można dyskutować i można wybierać - dodaje prezydent Krupa.

Włodarz największego śląskiego miasta nie ukrywa, że Katowice mocno stawiają na sport. - Bez wątpienia możemy mówić, że Katowice są miastem sportu. Zresztą staramy się to pokazywać poprzez dbałość o sport w mieście, zarówno ten profesjonalny, jak i ten na amatorskim poziomie. Patrząc na naszą "Gieksę", która jest wielosekcyjnym klubem sportowym, trzeba powiedzieć, że naprawdę wszyscy robią tam wielką robotę. Hokeiści po 52 latach zdobyli mistrzostwo Polski, piłkarze cały czas grają bardzo stabilnie. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy ich w ekstraklasie, a żeńska piłka nożna jest na najlepszym europejskim poziomie - zachwala sportowy dorobek miasta prezydent Marcin Krupa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Idzie nowe w polskiej piłce ręcznej. Prezes PGNiG Superligi dla Interii: Sport to jest show i emocje. Wideo INTERIA.TV

Katowice mocno zabiegały, by w 2023 roku gościć reprezentacje uczestniczące w mistrzostwach świata. - Czy pomyślałem sobie, że musimy mieć te mistrzostwa? Oczywiście, że tak, ale też chyba nikt sobie nie wyobraża wielkich wydarzeń sportowych bez obecności Katowic. I to jest wspaniała rzecz, bo my dajemy serducho. Dajemy też pracę i to jest doceniane przez związki. Być może dlatego też tak ochoczo wszyscy chcą grać i rozgrywać te wielkie wydarzenia sportowe w Katowicach - dodaje szef katowickiego magistratu.

W Katowicach odbędą się wszystkie mecze grup B (Francja, Polska, Arabia Saudyjska

i Słowenia) oraz E (Niemcy, Katar, Serbia i piąty zespół mistrzostw Afryki) w rundzie wstępnej mistrzostw świata. W Spodku odbędą się też mecze rundy głównej, w których trzy najlepsze zespoły grupy E zagrają z trzema najlepszymi drużynami grupy F (Norwegia, Macedonia Północna, Argentyna i Holandia).

Sprzedaż biletów na turniej wystartowała w połowie marca. Organizatorzy - we współpracy z firmą Eventim - przygotowali ceny biletów dla każdego kibica. Bilety można nabyć za pośrednictwem strony internetowej eventim.pl oraz handball23.com. Z kolei 4 lipca rozpoczęła się oficjalna rekrutacja wolontariuszy na MŚ 2023.

Mistrzostwa świata potrwają od 11 do 29 stycznia 2023 roku. Miastami Gospodarzami MŚ 2023 będą Katowice, Śląsk, Kraków, Małopolska, Płock i Gdańsk (w Polsce) oraz Göteborg, Malmö, Sztokholm, Kristianstad i Jönköping (w Szwecji).