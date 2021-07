LE piłkarzy ręcznych. Wisła Płock zacznie rywalizację w drugiej rundy eliminacji

1 lipca EHF ogłosiła listę pierwszych jedenastu drużyn, które dostały miejsce w rozgrywkach Ligi Europejskiej bez potrzeby rywalizacji w eliminacjach. Pozostało jedno miejsce, o które walczyła Orlen Wisła.

ZPRP wysłał prośbę do EHF, aby "dziką kartę" w tegorocznych rozgrywkach otrzymał wicemistrz Polski. Ostatecznie okazało się, że otrzymała ją drużyna Mistrza Grecji AEK Ateny. Płocczanie rozpoczną więc rywalizację od drugiej rundy eliminacyjnej.

Liga Europejska piłkarzy ręcznych. Zgłoszono 52 kluby

Do edycji Ligi Europejskiej sezonu 2021/22 zgłoszone zostały w sumie 52 drużyny. 12 z nich, między innymi zwycięzca rozgrywek poprzedniego sezonu niemiecki SC Magdeburg, siedmiu mistrzów kraju oraz pięć ekip z drugiego lub trzeciego miejsca w rodzimych rozgrywkach będzie od razu w fazie grupowej, bez potrzeby występów w eliminacjach.

Z pozostałych 40 klubów osiem, w tym uczestnicy EHF Final Four 2021: Fuechse Berlin i Orlen Wisła Płock, zostało rozstawionych do 2. rundy kwalifikacyjnej.

Ostatnie 32 drużyny, wśród których są Górnik Zabrze, Azoty Puławy i Grupa Azoty Tarnów, rywalizację rozpoczną meczami pierwszej rundy kwalifikacyjnej 28/29 sierpnia i rewanżów 4/5 września 2021 roku. Losowanie meczów kwalifikacyjnych odbędzie się 20 lipca o godzinie 11.00 w Wiedniu.

Liga Europejska. Początek fazy grupowej w październiku

Faza grupowa z 24 drużynami - będą cztery grupy z sześcioma drużynami - rozpocznie się w pierwszej rundzie 19 października. Runda dziesiąta i ostatnia zostanie rozegrana 8 marca 2022 roku.

Pierwsze mecze w Last 16 i ćwierćfinale zaplanowano odpowiednio na koniec marca i koniec kwietnia (mecze rewanżowe tydzień później).

Wisła Płock rozpocznie przygotowania 20 lipca

Dyrektor sportowy Wisły Wiśniewski jest odrobinę zawiedziony decyzją EHF. "W poprzednim sezonie wywalczyliśmy udział w Final Four, spełniliśmy wszystkie warunki, jakie zostały postawione przed kandydatami do rozgrywek. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do startu, niestety nie dostaliśmy 'dzikiej karty'. Nie wiem, co jeszcze powinniśmy zrobić. Zaczynamy od drugiej rundy. Szkoda, tak już byśmy mogli się spokojnie przygotowywać do fazy grupowej" - mówi.

I potwierdza, że celem Orlen Wisły jest przynajmniej powtórzenie wyniku z poprzedniego sezonu, czyli awans do Final Four. "Zobaczymy, jak będą przebiegać kwalifikacje, jakie drużyny znajdą się w drugiej rundzie. No cóż, rywalizacja będzie trudniejsza, ale bardziej emocjonująca. Mam tylko nadzieję, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem, przy rozstawieniu zostaną docenione nasze zalety i znajdziemy się w pierwszym koszyku" - podkreślił.

Orlen Wisła rozpocznie przygotowania 20 lipca. Do rozpoczęcia rozgrywek krajowych, które zaplanowane są na pierwszy weekend września, będzie trenować w Płocku. Zaplanowanych jest sześć spotkań kontrolnych.