Norweski Haslum Handballklubb będzie przeciwnikiem piłkarzy ręcznych Azotów Puławy w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy.

Podczas wtorkowego losowania w Wiedniu, jako gospodarz pierwszego spotkania, które odbędzie się 29 lub 30 sierpnia, wylosowany został zespół Azotów. Tydzień później dojdzie do rewanżu.

W związku z pandemią koronawirusa zespoły uczestniczące w kwalifikacjach zostały podzielone na strefy klimatyczne, by zminimalizować ich przemieszczanie. Druga runda kwalifikacyjna wyłoni drużyny, które grać będą w fazie grupowej LE, w której bez konieczności udziału w kwalifikacjach zapewniony udział ma wicemistrz Polski Orlen Wisła Płock.

Haslum Handnallklubb, to piąta drużyna ligi norweskiej, która do europejskich rozgrywek zakwalifikowała się dzięki temu, że była finalistą Pucharu Norwegii, przegrywając z Elverum Handball, uczestnikiem Ligi Mistrzów. Przeciwnik Azotów ośmiokrotnie, bez większych sukcesów, uczestniczył w kontynentalnych pucharach, a jego największymi osiągnięciami było dotarcie do 1/8 finału Pucharu Zdobywców Pucharów w sezonie 2006/07 i zakwalifikowanie się do fazy grupowej Pucharu EHF w edycji 2014/15.