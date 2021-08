LE piłkarzy ręcznych. Górnik Zabrze - OF Arendal 19-29

Zabrzanie bardzo źle rozpoczęli niedzielne spotkanie. Goście grali bardzo konsekwentnie w obronie, świetnie spisywał się ich bramkarz Kristijan Jurisic. Gospodarze ostrzeliwali głównie okolice bramki, co dawało Norwegom świetne okazje do kontr. Już po sześciu minutach było 1-5. Do przerwy Górnik przegrywał 10-15. W drugiej połowie rywale jeszcze powiększyli przewagę.

Górnik Zabrze - OIF Arendal 19-29 (10-15)

Najwięcej bramek zdobyli: dla Górnika - Damian Przytuła 5, Paweł Krawczyk i Dawid Molski po 4; dla OIF Arendal - Olaf Richter Hofstad 8, Richard Lindstrom 5.