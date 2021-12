Na 30 listopada był wyznaczony mecz 5. kolejki grupy A LE Orlen Wisła - Bidasoa. Hiszpańska ekipa, podobnie jak tydzień wcześniej przed meczem z Pfadi Winterthur, odwołała przyjazd z powodu choroby zawodników na Covid-19.

Po ostatnim meczu Liga Asobal, hiszpański zespół wyruszył w trasę, by rozegrać dwa zaległe spotkania Ligi Europejskiej. We wtorek zmierzyli się z Pfadi Winterthur, zagrali bardzo dobrze, wygrali wysoko 37:23 (17:12), a po meczu trener rywali Jacobo Cuetara powiedział, że kibice widzieli najlepszą wersję Bidasoy.

Wisła będzie drugą przeszkodą Bidasoy. "Szykujemy się mocno na ostatnie spotkanie w tym roku kalendarzowym. Planujemy wygrać i dobrze zakończyć 2021 rok, choć doskonale wiemy, że łatwo nie będzie. Ale postaramy się, żeby punkty zostały w Płocku, dlatego jest pełne skupienie i mobilizacja przed meczem" - zapewnia Wiśniewski.

Bidasoa Irun zamelduje się w Płocku w mocnym składzie

Do Płocka hiszpańska drużyna przyleciała prosto ze Szwajcarii. We wtorek w Orlen Arenie zameldują się, między innymi: Julien Aguinagalde i Kauldi Odriozola. Obaj nie byli w składzie w pierwszym meczu rozegranym 7 grudnia w Irun, w Winterthur rzucili, ten pierwszy 4, a drugi 6 goli. Najwięcej razy we wtorkowym spotkaniu - 10, trafił do bramki Pfadi, podobnie jak w meczu 6. kolejki z Orlen Wisłą Jon Azkue Saizar, najskuteczniejszy zawodnik tej drużyny Bidasoa Irun.

W pierwszym meczu 7 grudnia Orlen Wisła była przygotowana na to, że nie wszyscy zawodnicy będą gotowi do gry. "Byliśmy gotowi na różne warianty, bo rywal do końca nie ujawniał, w jakim składzie zagra. Nasza drużyna przygotowała się, oglądała materiał filmowy, a ponieważ było to kilka dni temu, to nikt nie zapomniał, jak grają choćby ci dwaj piłkarze, którzy wyzdrowieli, ale jak widać po rzuconych bramkach, są już w formie. Bez względu na to, kto pojawi się w czwartek w Orlen Arenie i kto będzie grał, jesteśmy przygotowani na wszystko" - powiedział Wiśniewski.

Orlen Wisła Płock zakończy pierwszą rundę rozgrywek

Pfadi starało się dotrzymać kroku rywalom, dopiero w drugiej połowie ekipa hiszpańska odskoczyła, w sumie rzucając gospodarzom aż 20 goli. "Wysoka wygrana w Winterthur daje sporo do myślenia, widać, że są w formie, ale my też jesteśmy w formie, to sprawdzimy, co teraz prezentują. Zobaczymy jak tu ułoży się mecz. My ostatnio, z Łomżą Vive Kielce zagraliśmy całe 60 min - powiedział.

- Postaramy się także w czwartek zagrać dwie dobre połowy. W Irun mieliśmy słabszych kilka ostatnich minut. Wtedy rywale doprowadzili do remisu, ale teraz chcemy od początku, od pierwszej do ostatniej, 60. minuty, narzucić swój styl grania" - zapowiedział.

Meczem z Bidasoa Irun Orlen Wisła zakończy pierwszą rundę rozgrywek sezonu 2021/22. Większość piłkarzy drużyny po spotkaniu rozjeżdża się na zgrupowania swoich reprezentacji narodowych. Bez kadrowiczów płocczanie spotkają się na pierwszym po przerwie świątecznej treningu, w drugim tygodniu 2022 roku.