Od trzeciej rundy rozpoczną piłkarki ręczne MKS Perła Lublin swój udział w Lidze Europy EHF. Zespoły zwycięskie z tej rundy awansują do fazy grupowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Magdalena Stysiak po meczu ze Szwajcarią. Polska Siatkówka

Do rozgrywek LE kobiet przystąpią ostatecznie 34 drużyny, z których cztery bez konieczności udziału w grach eliminacyjnych zakwalifikowane zostały do fazy grupowej. Są to: Herning-Ikast Handbold (Dania), Siofok KC (Węgry), CS Minaur Baia Mare (Rumunia) i Handball Club Lada Togliatti z Rosji.

Reklama

18 zespołów ma zapewniony udział w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej, a wśród nich mistrzynie Polski. Do nich dołączy sześć ekip zwycięskich z drugiej rundy. Lublinianki nie znalazły się w rozstawionej dwunastce, zatem w losowaniu trafią na teoretycznie silniejsze rywalki. Będzie to jedna z tych rozstawionych drużyn: Vaci NKSE Vac i DVSC Schaeffler Debreczyn z Węgier, Astrachanoczka Astrachań i HC Zvezda Zwienigorod z Rosji, SCM Gloria Buzau z Rumunii, Storhamar Handball Elite i Byasen Handball Elite z Norwegii, TUSSIES Metzingen i HSG Blomberg-Lippe z Niemiec, Viborg HK i Nykobing Falster HB z Danii oraz Fleury Loiret Handball z Francji.

Losowanie trzeciej rundy odbędzie się 20 października, a mecze rozegrane zostaną 14 lub 15 oraz 21 lub 22 listopada. W styczniu i lutym przyszłego roku toczyć się będzie rywalizacja w czterech grupach, z których po dwa najlepsze zespoły zakwalifikują się do ćwierćfinałów. Turniej finałowy z udziałem czterech drużyn zaplanowano na 8 i 9 maja.

Perła jest jedyną polską drużyną szczypiornistek, która występować będzie w tym sezonie w europejskich rozgrywkach. Ekipa mistrzyń Polski, pod wodzą nowego trenera Duńczyka Kim Rasmussena, przez sześć dni przebywała na zgrupowaniu w Szczyrku, gdzie pracowano nad budowaniem formy oraz odpowiedniej atmosfery w zespole.

"Jestem bardzo zadowolony z tego, jak wykorzystaliśmy ten czas. Dziewczyny naprawdę ciężko pracują i wszyscy jesteśmy bardzo zmotywowani, bo chcemy stworzyć coś trwałego i przynoszącego efekty. Za nami sporo pracy, także jeśli chodzi o budowanie tzw. team-spirit, w czym zgrupowanie bardzo pomogło. Już teraz mamy zgrany zespół, który wygląda obiecująco. Tak naprawdę, to jednak dopiero pierwsze mecze i potknięcia pokażą nam, w jakiejkolwiek fizycznej i mentalnej jesteśmy, jak reagujemy na kryzysy" - powiedział cytowany na klubowym portalu duński szkoleniowiec.

We wtorek MKS Perła Lublin rozegra pierwszy mecz kontrolny z Eurobud JKS Jarosław, ale będzie to spotkanie zamknięte dla widzów i mediów. Natomiast w piątek 7 sierpnia, już z udziałem ograniczonej publiczności i z dziennikarzami, w hali Globus w Lublinie rozegrany zostanie dwudniowy turniej Ekogwarancja Cup, w którym obok gospodyń grać będą Młyny Stoisław Koszalin i KPR Gminy Kobierzyce.

Nie dojdzie do planowanego wcześniej wyjazdu na międzynarodowy turniej do czeskiego Mostu. Decyzja o rezygnacji z tego wyjazdu związana jest z coraz większą liczbą zakażeń koronawirusem.

Autor: Andrzej Szwabe

asz/ krys/