Kwadrans, który zabił widowisko. Pogrom w finale, Puchar Polski dla mistrza

Wielkopolska piłkarkom ręcznym z Lublina wyraźnie ostatnio nie służy. Trzy lata temu po raz ostatni dotarły do finału tych rozgrywek, wtedy jeszcze w Gnieźnie, w pierwszej połowie rzuciły wtedy ekipie Zagłębia zaledwie sześć bramek. Przegrały wyraźnie, 15:24, a przecież w Superlidze potrafiły toczyć zacięte boje z potentatem z Dolnego Śląska, uczestnikiem Ligi Mistrzyń.

Show Moniki Maliczkiewicz. MVP finału Orlen Pucharu Polski zatrzymała rywala z Lublina

Zagłębie było faworytem, mogło podejść do tej potyczki na luzie. Tytuł mistrzyń Polski obroniło już dwa tygodnie temu, w niezwykły sposób, wygrywając na terenie największego rywala w Lublinie (27:23). Zrewanżowało się więc za przegrane rzuty karne w lutym w swojej hali, a przecież wtedy wydawało się jeszcze, że walka o tytuł będzie ciekawa. Nic z tego.

I to Zagłębie już w piątek w Kaliszu pokazało, że pewnie zmierza po podwójną koronę, ograło w derbach Gminy Kobierzyce, czyli jedyną drużynę, z którą przegrało w lidze w ostatnich latach w normalnym czasie gry.

Bezradna była też trenerka lublinianek Edyta Majdzińska - poprosiła o przerwę raz, poprosiła drugi raz - nic się nie zmieniało. Apelowała do swoich zawodniczek, byłych i obecnych reprezentantek Polski, o szybszą grę piłką, unikanie kozłowania. Nic się jednak nie zmieniało, Zagłębie kontrowało, rzucało raz za razem. I gdy odskoczyło na 10:2, praktycznie było już po mecz. Zespół z Lublina został rozbity, w 23. minucie Daria Michalak podwyższyła z kontry na 14:4. Dziesięć bramek straty na tym poziomie gry rywala? Dystans nie do odrobienia.

Plus 13, pogrom. Lubin znów nie zostawił złudzeń Lublinowi

I tak to już wyglądało do samego końca, Zagłębie stale miało około dziesięciu bramek przewagi. A gdy w 50. minucie trafiła Karolina Jureńczyk, a zaraz po niej Aleksandra Zych, mistrz Polski odskoczył na 27:14. Pogrom, przepaść. Skończyło się na 29:18, choć zespół Bożeny Karkut do końca walczył o 30. trafienie. Zabrakło jednak już koncentracji w ostatniej akcji, sama wysoka wygrana wystarczyła. A gdy jeszcze przed rzutem wolnym bezpośrednim cała ławka Zagłębia, włącznie z trenerką Karkut, ruszyła w kierunku środka boiska, zawodniczki Zagłębia zrezygnowały z próby.