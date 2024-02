Kwadrans koncertu Górnika Zabrze. A później potentat wziął się do pracy

Tyle że to Nantes jest zespołem w teorii znacznie mocniejszym, pokazało to przed tygodniem w swojej hali, wygrywając z Górnikiem 31:23. Bez większego problemu, grając już w drugiej połowie na luzie. Oni walczą o pierwsze miejsce i bezpośredni awans do ćwierćfinału. A pewnie też i o wygranie całej Ligi Europejskiej, co dałoby im przepustkę do jesiennych klubowych mistrzostw świata w Arabii Saudyjskiej.