Druga część mistrzostw świata piłkarzy ręcznych zakończy się w niedzielę, we wtorek ruszą już spotkania 1/4 finału. Mówimy tu oczywiście o zmaganiach najlepszych drużyn, a nie o najsłabszych reprezentacjach, walczących o Puchar Prezydenta. W tym gronie, niestety, znalazła się Polska. Biało-Czerwonym został jeszcze sobotni mecz z Gwineą , a później rywalizacja we wtorek o 25. miejsce na świecie.

Najlepsi zaś kończą zasadniczą część turnieju, w czwartek oficjalnie poznaliśmy pierwsze trzy drużyny, które we wtorek powalczą w ćwierćfinałach. I tu wielkich niespodzianek nie ma: to Francja, Dania oraz Niemcy . Blisko tego w drugiej są też Węgrzy, wystarczy im do tego pokonanie w sobotę bardzo przeciętnego już Kataru.

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Dania i Francja wciąż bez porażki, już w ćwierćfinale. Kuriozalny gol dla Holandii

W 20. minucie Francuzi prowadzili 12:8, as Barcelony Dika Mem raz za razem karcił trafieniami bramkarza "Pomarańczowych". Faworycie grali jednak wtedy w osłabieniu, po wykluczeniu Nedima Remiliego, gdy piłkę przechwycił Luc Steins . Rozgrywający PSG, niski, ale za to piekielnie szybki, rzucił od razu w kierunku bramki rywali, w której nie było wtedy Remiego Desbonneta .

I można przypuszczać, że byłby to rzut niecelny, gdyby we wszystko nie włączyli się gracze z pola. Najpierw piłkę chciał zbić wracający do obrony skrzydłowy Industrii Kielce Dylan Nahi, ale tylko ją trącił. A później to samo uczynił końcami palców Elohim Prandi - i tak pomógł swojemu koledze z PSG cieszyć się z pierwszego trafienia w spotkaniu.