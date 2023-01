Kuriozalna pomyłka

No właśnie, jak to w ogóle możliwe? W reguły mówi się, że to zawodnicy i zawodniczki ostatecznie odpowiadają za wynik, jednak w tym wypadku należałoby reprezentacją Albanii z tej odpowiedzialności zwolnić. Dlaczego? Otóż, choć brzmi to kompletnie absurdalnie, na turniej szczypiornistek w Bośni albańscy działacze, na skutek pomyłki, wysłali drużynę koszykarek...



Nic więc dziwnego, że te, choć miały na sobie stroje narodowej reprezentacji, nie bardzo wiedziały, co mają robić na parkiecie. Uprawiały na co dzień zupełnie inną dyscyplinę i sam fakt, że udało im się rzucić rywalkom, profesjonalistkom, choć jedną bramkę, można uznać za swego rodzaju niespodziankę.



Zresztą mówiąc o tym rekordzie, przede wszystkim warto podkreślić sportową postawę Albanek, które mimo tego, że zdawały sobie sprawę z zupełnego braku szans w tym meczu i z kompromitującego je rezultatu, już do przerwy przegrywały 0:36, zostały na parkiecie do samego końca. Ba, zagrały też dwa inne spotkania, przegrywając 1:61 z Gruzją i 6:31 z Anglią. Zawodniczki zasłużyły na duże brawa, działacze powinni w najlepszym wypadku pokonać odległość z Vogošćy, gdzie odbywało się to starcie, do Tirany na piechotę. I to niosąc zawodniczkom cały sprzęt!