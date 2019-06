Krzysztof Przybylski trenerem Piotrcovii

Były trener reprezentacji Polski Krzysztof Przybylski został trenerem piłkarek ręcznych Piotrcovii - poinformował w poniedziałek klub z Piotrkowa Trybunalskiego, występujący w rozgrywkach ekstraklasy. Nowy szkoleniowiec pierwsze zajęcia poprowadzi 15 lipca.

Dla Przybylskiego to będzie powrót do Piotrkowa Tryb. W sezonie 2012/13 prowadził bowiem męską drużynę Piotrkowianina, z którą wywalczył wówczas awans do ekstraklasy. Ostatnio 48-letni szkoleniowiec pracował ze szczypiornistkami Ruchu Chorzów. W przeszłości był zaś trenerem reprezentacji Polski kobiet.

Nowy opiekun Piotrcovii pierwszy trening ma poprowadzić 15 lipca, kiedy drużyna rozpocznie przygotowania do nowego sezonu ekstraklasy. W składzie ma pojawić się kilka nowych twarzy, bowiem po zakończeniu minionych rozgrywek z klubu odeszły: Anna Wasilewska, Zorica Despodovska, Andjela Ivanović, Klaudia Cygan i Kinga Gutkowska. Karierę zakończyła zaś Agata Wypych.

Miniony sezon ekstraklasy Piotrcovia zakończyła na ósmym miejscu.



Autor: Bartłomiej Pawlak