Koszmar z mundialu powraca! Polska poznała rywali w mistrzostwach Europy

Polska znalazła się w losowaniu w trzecim koszyku, co oznaczało, że dostanie w swojej grupie dwóch rywali wyżej notowanych i jednego niżej notowanego . Tyle że reprezentacje w poszczególnych koszykach też są mocniejsze i słabsze. O ile w pierwszym ciężko znaleźć drużynę wyraźnie odstającą klasą od innych, to jednak mimo wszystko Islandia czy Norwegia nie dorównują mocą gigantom: Danii, Francji, Hiszpanii czy Szwecji.

W kluczowym dla nas drugim koszyku znaleźli się m.in. mocni Niemcy, ale też przeciętni Austriacy. A to istotne, bo z każdej grupy awans do drugiej części turnieju uzyskają zaledwie dwa z czterech zespołów. Trafienie np. na Danię i Niemcy ograniczyłoby nasze nadzieje szanse na drugą lokatę do minimum. To o tyle istotne, że mistrzostwa Europy będą ostatnią szansą dla Polski na podtrzymanie nadziei na olimpijską kwalifikację. Podstawowym warunkiem, pozwalającym przedłużyć szanse na miejsce w turnieju przedolimpijskim, będzie awans do drugiej fazy grupowej.