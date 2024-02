Pech nie opuszcza Piotra Jędraszczyka. Środkowego czeka operacja barku

W meczu ligowym z Ostrowią Ostrów środkowy doznał poważnej kontuzji barku. Choć na środę zaplanowano jeszcze jedną turę szczegółowych badań, operacja jest już niemal przesądzona. A to z kolei oznacza czarny scenariusz zarówno dla walczącej o awans do fazy play-off Gwardii Opole, jak i reprezentacji Polski. Biało-czerwonych w maju czekają mecze o awans na mistrzostwa świata. Te odbędą się w 2025 roku w Chorwacji, Danii i Norwegii.

22-latek w przeszłości doznał już niemal identycznej kontuzji, z tym że prawej ręki. W 2020 roku z tego powodu zmuszony był przejść operację, a później wielomiesięczną rehabilitację. Zatrzymało to nieco dynamiczny rozwój jego kariery. Do gry wrócił dopiero niemal po pięciu miesiącach. Wszystko wskazuje na to, że teraz czeka go podobny rozbrat z grą.