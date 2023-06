Koszmar gwiazdy, nie zagra w finale Ligi Mistrzów. Trener potwierdza

"Nie muszę nikomu mówić, co oznacza zwichnięty bark dla piłkarza ręcznego"

Niespełna 24-letni reprezentant Islandii doznał bowiem koszmarnej kontuzji, która może go na długie miesiące wykluczyć z gry w piłkę ręczną . Nie ma nawet gwarancji, że w przyszłości odzyska w tej ręce siłę, jaką miał przed urazem. Tym bardziej że problemy z tą częścią ciała ma już po raz trzeci. Magdeburg ostatecznie awansował do wielkiego finału Ligi Mistrzów, wyrzucił Barcelonę po rzutach karnych.

To złamało mi serce. Nie muszę chyba mówić nikomu, co oznacza zwichnięty bark dla piłkarza ręcznego. A już szczególnie, gdy jest to w rzucającej ręce.

A przecież Magdeburg walczył do samego końca o to, by islandzki rozgrywający mógł zagrać w Kolonii w finale. Miesiąc temu doznał urazu w Płocku, w ćwierćfinałowej potyczce z Orlenem Wisłą, która zakończyła się remisem. Wtedy skręcił jednak staw skokowy, półtora tygodnia temu wrócił do gry na dwa ostatnie starcia Bundesligi. Wtedy jednak doznał urazu stawu skokowego, nie była to kontuzja tak poważna.