Polacy w ostatniej sekundzie uratowali remis 23-23 z Kosowem w wyjazdowym meczu eliminacji Euro 2020. Do wywalczenia awansu Polakom wystarczy wygrana w ostatnim meczu z Izraelem.

Polscy szczypiorniści otarli się o kompromitację w Kosowie. "Biało-Czerwoni" długo przegrywali z gospodarzami, a remis uratowali dopiero w ostatniej sekundzie gry! Trudno inaczej ocenić rezultat z półamatorską drużyną, z którą u siebie Polacy potrafili wygrać 37-13.

- Z gry żyje u nas dwóch zawodników. Reszta łączy treningi z pracą - mówił przed meczem dla TVP Sport trener Kosowian Taip Ramadani.

Mimo słabego wyniku Polacy zapewnią sobie awans na styczniowe Euro 2020, jeśli w ostatnim spotkaniu pokonają Izrael, dzięki czemu wyprzedzą go w tabeli i zajmą drugie miejsce. Pierwsze dziś zapewnili sobie Niemcy, wygrywając właśnie z Izraelem 40-25.



Zapis relacji na żywo:

Spotkanie niespodziewanie rozpoczęło się bardzo kiepsko dla Polaków. Kosowianie już po pięciu minutach wyszli na prowadzenie 3-2, a gra podopiecznych Patryka Rombela stała się bardzo nerwowa. Po 10 minutach wynik brzmiał 6-3 dla gospodarzy.

W kolejnych minutach "Biało-Czerwoni" mieli dwa rzuty karne. Arkadiusz Moryto za pierwszym razem zmylił bramkarza, ale podczas drugiej próby trafił w nogę zawodnika gospodarzy. Chwilę później dwuminutową karą został ukarany Mateusz Piechowski.

Gra w osłabieniu nie wpłynęła jednak negatywnie na polskich szczypiornistów. W bramce dwukrotnie świetnie interweniował Adam Morawski, a z przodu rozszalał się Przemysław Krajewski. W końcu, po rzucie karnym Potocznego, w 19. minucie udało się doprowadzić do remisu 8-8.

Przy stanie 10-10 Morawski popisał się znakomitą interwencją i Polacy mieli szansę objąć prowadzenie. Niestety, zupełnie pogubili się przy wyprowadzeniu akcji i zostali natychmiast skontrowani.

W 25. minucie przy stanie 12-11 dla Kosowian o czas poprosił trener gospodarzy Taip Ramadani.

Po wznowieniu gry Drenit Tahirukaj został ukarany dwuminutową pauzą. Gra w przewadze nie wychodziła jednak za bardzo "Biało-Czerwonym" i o przerwę poprosił także Patryk Rombel. Ostatecznie na przerwę reprezentanci Polski schodzili przegrywając 13-14.

Pierwsze minuty po przerwie także były bardzo nieudane w wykonaniu "Biało-Czerwonych". W pierwszych pięciu minutach Polacy ani razu nie trafili do bramki rywala, a problemów z celnym rzucaniem nie mieli za to Terziqi i Dedaj, dzięki czemu Kosowo powiększyło przewagę do 16-13.

Niemoc strzelecką udało się przełamać dopiero w 36. minucie Potocznemu, który skutecznie wykorzystał rzut karny po faulu na Syprzaku. Trzy minuty później Potoczny po raz czwarty skutecznie wykonał rzut karny i było 17-16 dla Kosowa.

Kolejne akcje Polaków w ofensywie były jednak popisem niemocy. Długo rozgrywane akcje kończyły się sygnalizacją gry pasywnej, a rzuty Łangowskiego i Przybylskiego bez problemu bronił bramkarz przeciwnika. Kosowianie zaś ponownie wyszli na trzybramkowe prowadzenie.

Przy stanie 19-16, gdy do końca został kwadrans, znów o czas poprosił Rombel. W 47. minucie po golu Hoxha Kosowo wyszło jednak na czterobramkowe prowadzenie, wygrywając 20-16.

W kolejnych pięciu minutach Polacy odrobili jedną bramkę, ale wciąż przegrywali 21-18. W 54. minucie indywidualną akcję przeprowadził Kamil Krieger i przewaga rywali stopniała do dwóch bramek.

Krieger raz jeszcze przedarł się przez środek w 58. minucie i rzucił nie do obrony. Dwie minuty przed końcem wynik brzmiał 22-21 dla Kosowa. Już w kolejnej akcji polskiego bramkarza pokonał jednak Dedaj...

Minutę przed końcem do bramki rywala trafił Łangowski i było 23-22. 19 sekund przed końcem o czas poprosił trener Kosowa. Siedem sekund przed końcem nasi rywale stracili piłkę, Polacy wyprowadzili kontratak i w ostatniej sekundzie gry do remisu doprowadził Krieger!



Kosowo - Polska 23-23



Zdjęcie Kamil Syprzak / AFP