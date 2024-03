Korespondencyjny bój o 8. miejsce i „Derby Wielkopolski”. Świąteczne granie w Orlen Superlidze

- W tym sezonie żadne spotkanie nie jest łatwe. W niektórych meczach potrafiliśmy roztrwonić przewagę, w innych gonić wynik. Gdańsk po zmianie trenera gra zupełnie inaczej. Jest na fali wznoszącej, zaczął regularnie wygrywać. Nie czujemy presji. Z nią zmagają się np. lekarze, którzy walczą o życie. My robimy to, co kochamy. Play-offy zostawiamy za sobą. Bycie w nich nie zależy od nas. "Pięknie" sobie wszystko zepsuliśmy. Teraz bardziej skupiamy się na tym, aby zwiększyć przewagę nad Gdańskiem o kolejne trzy punkty. Chcemy tylko wygrać. Jeśli to sprawi, że znajdziemy się w ósemce, to będzie fajnie. Jeśli nie, też nie będziemy narzekać, bo zwiększymy przewagę nad rywalami z tyłu - tłumaczy Mateusz Jankowski, obrotowy Corotop Gwardii.