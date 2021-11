Koniec z obowiązkowym bikini. Federacja ugięła się po proteście

Burza wokół strojów kobiet w kobiecej piłce ręcznej plażowej rozpętała się w lipcu. Właśnie wtedy przeciwko strojom bikini zaprotestowała reprezentacja Norwegii, która w mistrzostwach Europy wystąpiła w szortach. Drużyna została za to ukarana grzywną w wysokości 1500 euro. Znana piosenkarka Pink zaproponowała jednak, że zapłaci karę. Poszła nawet o krok dalej, domagając się ukarania światowej federacji za seksizm.



Protest Norweżek poparło jednak mnóstwo zawodniczek z całego świata i w końcu, po czterech miesiącach IHF zdecydował o liberalizacji przepisów i rezygnacji z obowiązkowego bikini, dopuszczając szorty. Bardzo dumna po tym wyroku była Kare Geir Lio, prezes norweskiej federacji handballa, która stwierdziła, że po prosty kobiety znalazły odpowiedni moment, aby powiedzieć "Dość!".



Zdjęcie Piłka ręczna plażowa / Yegor Aleyev / Getty Images

- To dobre dla gry, ale przede wszystkim bardzo dobre dla kobiet i tego, jak postrzegamy same siebie w sporcie - dodała Lio, przy okazji zaznaczając, że Pink nie musi pokrywać kary, bowiem federacja już przeznaczyła na to środki.



Martine Welfler, jedna z zawodniczek mówiła, że w czasach, kiedy tak wiele osób boryka się akceptacją swojego ciała, trzeba pozwalać sportowcom na noszenie nieco dłuższych strojów. Wtórowała jej koleżanka z kadry Katinka Haltvik akcentując, że takie nakazy mogą tylko zniechęcić potencjalne zawodniczki do uprawiania tej dyscypliny.