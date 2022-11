Koniec świetnej serii Nafciarzy! Duński dynamit odpalił w Orlen Arenie

Orlen Wisła Płock w tym sezonie gościła w swojej hali zespoły przeciętne, czyli FC Porto i GOG Gudme. Teraz przyszła pora na jednego z faworytów nie tylko tej grupy, ale i całej Ligi Mistrzów, czyli Telekom Veszprem. Węgrzy po raz ostatni wygrali w Płocku 20 lat temu , później próbowali tej sztuki jeszcze trzykrotnie, ale Nafciarze jakoś się bronili. Do dzisiaj.

Świetna obrona z obu stron, to był mecz walki!

Oba zespoły bardzo mocno bronią, pokazały to w Orlen Arenie. Węgrzy mają zdecydowanie lepszych graczy ofensywnych, ale wicemistrzowie Polski też mieli pomysł, jak budować swoje akcje. Dość szybko pojawił się jednak problem - w jednej z pierwszych akcji, zaraz po rzucie, kontuzji doznał Dimitrij Żytnikow . Rosjanina zastąpił niewysoki Kosuke Yasuhira i grał w ataku niemal do końca spotkania.

Japończyk starał się grać jeden na jednego, szukał obrotowego, ale niestety - zmalało zagrożenie rzutem z drugiej linii. Także dlatego, że przeciwko rosłym rywalom niewiele w ataku pozycyjnym mógł zdziałać Michał Daszek. O ile w Lidze Europejskiej reprezentant Polski był świetnym strzelcem , to w starciach z PSG, Magdeburgiem czy Veszpremem ma już znacznie większe problemy.

Mimo to płocczanie cały czas trzymali kontakt z uczestnikiem kilku poprzednich Final4 Ligi Mistrzów. Wisła rozgrywała swoje akcje bardzo długo, niemal w każdej sędziowie pokazywali grę pasywną. Kłopoty zaczęły się po kwadransie gry, gdy trafił Rasmus Lauge Schmidt, nie trafił ze skrzydła Lovro Mihić, a po chwili jeszcze na 7-5 dla gości podwyższył Andreas Nilsson, wrzucając przy okazji z bliska Tina Lučina. Po kilku minutach Veszprem prowadził nawet trzema bramkami (9-6), gospodarze zdołali jednak wyrównać (10-10), gdy Przemysław Krajewski rzucił do pustej bramki.

Doskonałe wejście młodego bramkarza Nafciarzy. Popis Jastrzębskiego!

W drugiej połowie ważne było, aby Nafciarze jak najdłużej trzymali się blisko rywali. Veszprem to najstarszy wiekowo zespół w Lidze Mistrzów, mógł mieć problemy w końcowych fragmentach meczu granego w bardzo fizyczny sposób. Świetną decyzję podjął trener Xavier Sabate - posłał na boisko młodego Marcela Jastrzębskiego, a 19-letni bramkarz zaczął wyczyniać cuda. W trzy minuty zaliczył trzy świetne interwencje, po chwili dodał dwie kolejne. Trafiali za to Michał Daszek i Gonzalo Perez, a gdy z koła poprawił jeszcze Abel Serdio - Nafciarze odskoczyli w 39. minucie na 19-16. To były kapitalny okres Orlenu Wisły!