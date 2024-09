Dla czeskiego miast Cheb tegoroczny międzynarodowy turniej był szczególny - zorganizowano go bowiem po raz 50. I w tej jubileuszowej edycji miały wystąpić cztery reprezentacje: Egipt oraz trzy drużyny szykujące się do finałów mistrzostw Europy: Islandia, Czechy i Polska. Tyle że tuż przed turniejem drużyna z Afryki ogłosiła, że w imprezie nie wystąpi. Dziurę w składzie zakleiła więc klubowa ekipa Házeny Kynžvart , czyli aktualnego wicemistrza Republiki Czeskiej.

Od początku było wiadomo, że to starcie, dla Polski akurat kończące zmagania, będzie najmniej istotnym. W czwartek Biało-Czerwone pewnie wygrały z Islandią 26:15, ale tego można się było spodziewać. Kluczowy był piątkowy mecz z gospodarzem zawodów, czyli Czeszkami. A to ćwierćfinalista ostatnich mistrzostw świata, choć do starcia z Polkami wyszedł bez swojej największej gwiazdy Markéty Jeřábkovej. A to czołowa środkowa na świecie, liderka Ikastu. I Polki ten brak wykorzystały, wygrały całe spotkanie 28:25, choć tylko dzięki znakomitej końcówce.